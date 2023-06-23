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智慧停車系統啟用前 花蓮自由街停車格免費停

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮市區自由街停車場封閉月餘，端午連假恢復開放，在智慧停車系統完成前採免費停車。圖／花蓮縣府提供
花蓮市區自由街停車場封閉月餘，端午連假恢復開放，在智慧停車系統完成前採免費停車。圖／花蓮縣府提供

花蓮縣府上月中旬無預警在位處鬧區的自由街停車場刨鋪路面、畫設槽化線禁止停車，上百個停車格憑空消失，商圈車輛無處可停，引發民怨。縣府近日趕工，端午連假畫好停車格，即起開放免費使用，預計7月完成智慧停車系統，啟用後恢復收費。

自由街停車場鄰近市區中山路、中華路的金三角商圈，有上百個收費停車格，是民眾到市中心逛街購物時重要的停車空間。上月民眾發現，停車格全數消失且畫上槽化線不讓人停車，痛罵市區停車位已經不夠了，還把停車位塗銷。

縣府建設處表示，因自由街、明義街內側路肩路邊停車格老舊鋪面、標線模糊，才重鋪路面及畫設標線，原本預計6月底完成，考量端午連假市區停車需求大，要求廠商趕在連假前完工。

建設處表示，鋪面更新後，在中央增設綠色防滑行人通道，也裝設車輪擋，保障行人通行安全；規畫成智慧停車範區，之後會加裝智慧停車柱及地磁，並且會有即時剩餘停車格位資訊、導入智慧導引系統，屆時路邊智慧開單繳費將採無紙化收費，預計下月完成系統設定及檢測。

建設處表示，在智慧系統啟用前，自由街、明義街（民國路至中正路）內側路肩路邊停車一律免費使用，後續恢復收費前，也會先公告讓民眾知道。

連假 停車場 花蓮

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花蓮自由街上百停車格塗銷引民怨 縣府趕工即起免費停

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