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通勤月票未過 宜縣府盡速修正重提

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜縣府通勤月票方案未通過交通部審查，交通處表示，收到會議紀錄後會盡速研議修正。記者陳敬丰／攝影
宜縣府通勤月票方案未通過交通部審查，交通處表示，收到會議紀錄後會盡速研議修正。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣府交通處5月中旬提出通勤月票3方案送交通部審查，提出北宜吃到飽2300元月票等三方案，交通部前天保留提案，交通處昨表示，第一次會議未通過，原擬1800與750方案7月上路、2300方案年底上路的期程恐將延後，但縣府會盡速研議修正重提，盼北宜通勤月票仍盡速實施。

宜縣提出三方案：北宜吃到飽月票，包含國道客運、北捷與北市公車，2300元；國道客運方案，1800元；宜蘭市區公車方案，750元。

交通部公路總局前天開審查會，暫時保留，修正後再審查。縣府交通處指出，尚未收到會議紀錄，連假過後收到才會依據紀錄研議改正。會議上審查委員對宜縣府提出的方案和票價、補助金額等沒有太大意見，但希望提供更明確的績效指標數字，北宜吃到飽2300元方案應有更精確使用人數預估等。

交通處表示，2300方案的使用人數不容易估計；至於1800國道客運方案與750宜縣市區公車方案，縣府已估計出人數，也能做出較明確績效評估。

國道客運 吃到飽 交通部

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