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台東南迴海岸復育林投樹 防風固沙

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
林務局台東林管理處在南迴海岸栽種近千株林投樹苗，希望減緩漂沙流失。記者尤聰光／攝影
林務局台東林管理處在南迴海岸栽種近千株林投樹苗，希望減緩漂沙流失。記者尤聰光／攝影

氣候變遷，海平面漸上升，台東南迴海岸線被海浪侵蝕退縮，尤其南興至南田海岸保安林地漂沙流失嚴重，林務局台東林區管理處保護海岸線，栽種近1千株林投樹苗，長達500公尺，希望減緩漂沙流失，也能復育南迴海岸漸消失的林投樹及海岸生態。

台東林管處長吳昌祐說，林投樹耐海鹽及強風，有「防風定沙」的功能，搭配馬鞍藤及木麻黃等植栽，就能在海岸線形成高低防風及定沙的防護，能擋風讓其他樹種快速成長，也能減緩海岸漂沙流失，先以南興至南田海岸為栽種點，再逐漸增加區域。

南迴海岸線過去能看見林投樹蹤影，但隨著氣候變遷，海平面漸上升，近年岸線被海浪侵蝕退縮，加上南迴公路拓寬，使得林投樹大幅減少，林管處為維護海岸線，展開林投樹植栽計畫，栽種近1千株林投樹苗，長達500公尺。

「30年前海岸都是林投樹，現在快看不到了」，大武鄉南興村林姓村民說，海岸復育刻不容緩，沒有林投樹的地方，幾乎沒有沙子，海浪直接打上岸。

吳昌祐說，若林投樹栽種復育成功，不僅減緩漂沙流失，更能形成海岸生態庇護所，例如海龜產卵的棲地，椰子蟹活動場所，也成為低海拔野生動物的活動區域，恢復海岸生態多樣豐富的榮景，呼籲大家響應。

台東 氣候變遷

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