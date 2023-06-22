端午連假首日船班客滿 綠島湧入5千人、蘭嶼2千人

端午連假首日，綠島湧入約5000人、蘭嶼約2000人，從富岡港開往2離島的21船班均客滿；晚上東海岸的星夜浪花及南橫利稻的最美星空音樂會，同樣湧入人潮。

今天清晨6時，台東富岡港就湧入人潮，郭姓大學生說，7名同學相約趕在暑假人潮爆出前先到綠島，沒想到今早要搭船竟然碼頭都是人，還好有事先訂票。

海巡署東部分署伽藍漁港安檢所長陳甲臻傍晚表示，今天總共有15船班、4782人進入綠島；6航班、1470人進入蘭嶼，幾乎班班客滿。台東縣觀光協會理事長、客輪業者李數奼表示，如果加上搭飛機和從屏東後壁湖進入的遊客，今天總計綠島約5000人、蘭嶼約2000進入，台東旅宿也是客滿。

不僅離島爆人潮，觀光局東部海岸國家風景區今晚在管理處舉辦的「星夜浪花」售票場演出，有杵音文化藝術團、林廣財、蕭煌奇，以及部落卡拉點唱率極高的沈文程、葉璦菱演出，傍晚已有民眾搶先入場；另外，台東縣政府今年的最美星空音樂會首次移到南橫山區，在利稻部落舉行，同樣下午就有民眾陸續湧入會場。