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基座刻「HUALIEN」…德國波茨坦公園石獅子身世之謎有解 全靠2線索

中央社／ 花蓮縣22日電
德國波茨坦一座公園裡矗立一對石獅子，花蓮縣文化局長信箱收到來自德國的信，希望能解開石獅子身世之謎。圖／花蓮縣文化局提供
德國波茨坦一座公園裡矗立一對石獅子，花蓮縣文化局長信箱收到來自德國的信，希望能解開石獅子身世之謎。圖／花蓮縣文化局提供

花蓮縣文化局日前收到來自德國的求助信件，盼協助調查德國波茨坦（Potsdam）一處公園內一對石獅子的身世，基座刻有HUALIEN TAIWAN ROC字樣。經多方查證確認是外交部送給波茨坦建城千年紀念品。

花蓮縣文化局的局長信箱日前收到一封來自德國波茨坦的信件，並附有多張石獅子照片，署名WolfgangMoertl表示「波茨坦有2隻大理石獅子，是台灣花蓮於1993年為紀念建市1000週年贈予波茨坦。我正在準備一個關於波茨坦景點的講座，想報告2個大理石獅子。」

信中提到「對於這對來自花蓮的石獅子緣由，波茨坦沒有人能回答，波茨坦市政府和台北駐柏林代表處都幫不了我，所以希望花蓮市政府能有專人回答我的問題。」

因台灣與德國並無邦交，且花蓮地方政府與波茨坦也沒有建立姐妹市，要解開石獅身世之謎確實有難度，這封求助信件經由媒體報導後，引起在地多方討論，也勾起老一輩花蓮人記憶。

花蓮縣文化局在臉書粉絲團發布訊息指出，許多曾任職榮民大理石工廠的老員工主動提供線索，在地石雕藝術家許禮憲研判石獅子是出自榮民大理石工廠的作品。

許禮憲回憶，曾在榮民大理石工廠工作，那年代接過外交部委託訂購雕刻石獅子的訂單，他說，贈送石獅的國民外交傳統一直持續至今，近年花蓮市公所也有贈送日本與那國島石獅作為邦誼之禮。

花蓮縣文化局近日積極查閱縣內檔案資料，也寫信至外交部詢問。20日台灣文獻館提供線索，檢索1993年花蓮與德國波茨坦交集的歷史文檔，查詢到1992年外交部確實有徵詢花蓮縣政府，適逢德國波茨坦建城1000年，可否贈送一對石獅，當時花蓮縣政府基於推廣國際關係慨然允諾。

花蓮縣文化局推測，當年由花蓮縣府出資委託當地榮民大理石工廠製作，再運送至德國。至於更詳細的資料，須待外交部查詢後才有更清晰的真相。

花蓮 德國 外交部 藝術家

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