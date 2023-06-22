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宜蘭通勤月票未過審查 交通處：收到會議紀錄盡速研議

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜縣府通勤月票方案昨日未通過交通部審查，交通處表示收到會議紀錄後會盡速研議修正。記者陳敬丰／攝影
宜縣府通勤月票方案昨日未通過交通部審查，交通處表示收到會議紀錄後會盡速研議修正。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣政府交通處5月中旬提出通勤月票3方案送交通部審查，交通部昨開審查會，通過台東與基隆提出方案，桃竹竹苗、宜蘭與花蓮則被保留。宜縣府交通處表示，尚未收到會議紀錄，收到後再研議具體細節的改正方案，雖然月票上路的期程恐被延後，仍會盡速推動替縣民爭取福利。

宜縣府提出的方案有3：北宜吃到飽月票，包含國道客運、台北捷運與台北市區公車，2300元；國道客運方案，1800元；宜蘭市區公車方案，750元。公路總局昨天會議中未通過宜蘭、桃竹竹苗與花蓮的方案，表示公共運輸績效指標、方案規劃合理性等細節待釐清，暫時保留，修正後再審查。

縣府交通處指出，尚未收到會議紀錄，連假過後收到才會依據紀錄研議改正。會議上審查委員對宜縣府提出的方案和票價、補助金額等沒有太大意見，但希望提供更明確的績效指標數字，尤其是北宜吃到飽2300元方案，應該要有更精確的使用人數預估等。

交通處表示，2300方案的使用人數不容易估計，縣府掌握約有7000人搭乘國道客運到台北上班，但下車之後他們選擇轉乘捷運、公車或其他交通工具，宜縣府無資料可分析。至於1800國道客運方案與750宜縣市區公車方案，縣府已估計出人數，也能做出較明確績效評估。

交通處表示，第一次會議未通過，原擬1800與750方案7月上路、2300方案年底上路的期程恐將延後，但縣府會盡速研議修正重提，盼北宜通勤月票仍盡速實施。

國道客運 公車 宜蘭

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