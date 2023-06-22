快訊

地牛翻身！下午2時4分花蓮近海規模4.4地震 最大震度3級

空官女畢業生一手勢「打落上將軍帽」 本人嚇傻：差點腿軟跪下

斑馬線有人全停喊卡 警政署：車讓行人仍要保持3公尺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮自由街上百停車格塗銷引民怨 縣府趕工即起免費停

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市區自由街停車場封閉月餘，端午連假恢復開放，在智慧停車系統完成前採免費停車。圖／花蓮縣政府提供
花蓮市區自由街停車場封閉月餘，端午連假恢復開放，在智慧停車系統完成前採免費停車。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府上月中旬無預警在位處鬧區的自由街停車場刨鋪路面、畫設槽化線禁止停車，上百停車格憑空消失，商圈車輛無處可停，引發強烈民怨，縣議員魏嘉賢也到場關切。縣府近日趕工，端午連假畫好停車格，即起開放免費使用，預計7月完成智慧停車系統，啟用後恢復收費。

自由街停車場鄰近市區中山路、中華路的金三角商圈，有上百個收費停車格，是民眾到市中心逛街購物時重要的停車空間。上月民眾發現，停車格全數消失且畫上槽化線不讓人停車，痛罵市區停車位已經不夠了，還把停車位塗銷。

縣府建設處表示，因自由街、明義街內側路肩路邊停車格老舊鋪面、標線模糊，才重鋪路面及畫設標線，原本預計6月底完成，考量端午連假市區停車需求大，要求廠商趕在連假前完工。

建設處表示，鋪面更新後在中央增設綠色防滑行人通道，也裝設車輪擋，保障行人通行安全；規畫成智慧停車範區，之後會加裝智慧停車柱及地磁，並會有即時剩餘停車格位資訊、導入智慧導引系統，屆時路邊智慧開單繳費將採無紙化收費，預計下月完成系統設定及檢測。

建設處表示，在智慧系統啟用前，自由街、明義街（民國路至中正路）內側路肩路邊停車一律免費使用，後續恢復收費前，也會先公告讓民眾知道。

對於縣府突然更新自由街停車場鋪面，縣議員胡仁順先前質疑該處用地原屬省政府水利處，廢省後歸屬國有財產署，並非花蓮縣政府財產，縣府長期占用公有土地收費，為合法化才向國產署申請撥用，並因此封閉停車場塗銷停車格。

建設處解釋，自由街、明義街位於花蓮市區核心地段，過去為改善交通，設置路邊停車格，這兩年也多次與國產署花蓮辦事處討論解決國有非公用占用土地問題，這次根據國有財產法及相關子法的規定，辦理土地撥用及管理機關變更，在國產署協助下，已完成管變程序。

花蓮 停車場 國產署

延伸閱讀

年底將湧入3千件土地續租案 國產署東辦業務大塞車

花蓮干城社區推砌石遊程 保存傳統工法展現農村特色

籃球／花蓮首支U12俱樂部 橘子猿自強國中集訓成軍

行政院前顧問開發光電場涉弊 力暘能源插旗花蓮引疑慮

相關新聞

獨／瞬間變賞鯨團！基隆嶼夜釣驚見鯨鯊共游 釣客收桿

基隆「鉅隆2號」娛樂船昨晚載遊客到基隆嶼夜釣時，出現一尾約3、4公尺長的鯨鯊，釣客驚喜目擊，為避免傷到牠都主動收起釣桿，...

端午連假首日！綠島湧入5千人 台東離島現出遊潮

端午節4天連假首日，台東艷陽高照，好天氣吸引大批出遊綠島及蘭嶼遊客，今天21艘往返客輪訂票幾乎班班客滿，光綠島估計湧入5...

蘇花車潮凌晨激增！蘇澳端回堵2.5公里 估中午紓緩

端午連假首日，蘇花路廊上午5時起車潮湧現，蘇澳端回堵到軍人公墓前，停等車流長約2.5公里，預估中午過後車流將會紓緩。截至...

花蓮自由街上百停車格塗銷引民怨 縣府趕工即起免費停

花蓮縣政府上月中旬無預警在位處鬧區的自由街停車場刨鋪路面、畫設槽化線禁止停車，上百停車格憑空消失，商圈車輛無處可停，引發...

夏天旅遊旺季開跑 端午節首日往綠島蘭嶼船班客滿

端午節連假揭開夏天旅遊旺季序幕，今天前往蘭嶼、綠島客輪幾乎班班客滿，從訂票系統資料顯示約5000人次湧入綠島

連假嚴陣以待…基市推「好通行+夠停車」計畫 迎賓

基隆市區每逢連假都可能面臨大塞車窘境，端午連假今天開始，基隆市政府嚴陣以待，昨天公布「好通行+夠停車」行動計畫，透過免費...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦