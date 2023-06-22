花蓮自由街上百停車格塗銷引民怨 縣府趕工即起免費停

花蓮縣政府上月中旬無預警在位處鬧區的自由街停車場刨鋪路面、畫設槽化線禁止停車，上百停車格憑空消失，商圈車輛無處可停，引發強烈民怨，縣議員魏嘉賢也到場關切。縣府近日趕工，端午連假畫好停車格，即起開放免費使用，預計7月完成智慧停車系統，啟用後恢復收費。

自由街停車場鄰近市區中山路、中華路的金三角商圈，有上百個收費停車格，是民眾到市中心逛街購物時重要的停車空間。上月民眾發現，停車格全數消失且畫上槽化線不讓人停車，痛罵市區停車位已經不夠了，還把停車位塗銷。

縣府建設處表示，因自由街、明義街內側路肩路邊停車格老舊鋪面、標線模糊，才重鋪路面及畫設標線，原本預計6月底完成，考量端午連假市區停車需求大，要求廠商趕在連假前完工。

建設處表示，鋪面更新後在中央增設綠色防滑行人通道，也裝設車輪擋，保障行人通行安全；規畫成智慧停車範區，之後會加裝智慧停車柱及地磁，並會有即時剩餘停車格位資訊、導入智慧導引系統，屆時路邊智慧開單繳費將採無紙化收費，預計下月完成系統設定及檢測。

建設處表示，在智慧系統啟用前，自由街、明義街（民國路至中正路）內側路肩路邊停車一律免費使用，後續恢復收費前，也會先公告讓民眾知道。

對於縣府突然更新自由街停車場鋪面，縣議員胡仁順先前質疑該處用地原屬省政府水利處，廢省後歸屬國有財產署，並非花蓮縣政府財產，縣府長期占用公有土地收費，為合法化才向國產署申請撥用，並因此封閉停車場塗銷停車格。

建設處解釋，自由街、明義街位於花蓮市區核心地段，過去為改善交通，設置路邊停車格，這兩年也多次與國產署花蓮辦事處討論解決國有非公用占用土地問題，這次根據國有財產法及相關子法的規定，辦理土地撥用及管理機關變更，在國產署協助下，已完成管變程序。