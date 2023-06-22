年底將湧入3千件土地續租案 國產署東辦業務大塞車

年底台東民眾承租國有地約有3000件將換約，加上累積未結案約500件，國產署台東辦事處人力吃緊，恐造成業務大塞車，立委劉櫂豪要求國產署儘快解決避免影響民眾權益。

立法委員劉櫂豪今天告訴中央社記者，這幾年經常接獲民眾抱怨，向國有財產署南區分署台東辦事處申辦土地承租業務，不管是新租或是續約，都需要1年以上時間。

經他了解，主要原因是承辦人員流動率過高、政府農業政策推動，造成案件積累問題嚴重。他日前邀請國產署長曾國基和相關業務人員於立法院辦公室研商。

劉櫂豪表示，台東因高達近9成土地為公有地，且近年農業政策鼓勵青年投入，使得許多國有土地申租、續租案件越來越多，加上台東因幅員遼闊、地形狹長，新申個案需現場會勘，處理時間較長，以及國產署台東辦事處人員流動率過高，造成積累案件過高，引發民怨。

他說，依據國產署統計，107至111年台東辦事處平均申請續租案件每年約達2500件，而新申租案件必須逐件現場會勘，加上土地查註作業曠日廢時，因此造成案件積累，今年底約有3000件續租案件到期，恐影響民眾權益。

劉櫂豪表示，國產署台東辦事處長期以來，因為結構性問題經常造成案件積累，105至106年度即因積累未結案件多達800餘件，去年底再度積累未結案件已達1411件 （110年度以前），因此他去年要求國產署要加強人力協助處理積累案件，國產署從去年12月26日起即從南區分署調度3名人力協助，今年3月起再增加3名人力，目前已將未結案件，逐步清理至未結案件約490件（110年度以前）。

劉櫂豪表示，曾國基回應說，過去因應人力不足，國產署增聘臨時人員，但因臨時人員經常流動，因此已向行政院爭取正式約聘僱員額且獲同意，目前台東辦事處已先行作業增加1名正式約聘僱人員，此外原正式員額尚有3名缺額預計年底分發作業時逐步補足，後續會適時檢討台東辦事處人力，確保有足夠人力處理相關案件。

劉櫂豪表示，有關國有地新申租案件每案都需現場會勘，土地查註作業要發文相關主管機關函詢是否有水保、地質敏感、保安林、國防等疑義，作業流程應該設法簡化問題。

曾國基回應，目前已與內政部完成系統介接，6月起土地查註作業可透過數位介面直接查詢，將能縮短作業流程約1至3個月的時間。