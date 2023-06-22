夏天旅遊旺季開跑 端午節首日往綠島蘭嶼船班客滿
端午節連假揭開夏天旅遊旺季序幕，今天前往蘭嶼、綠島客輪幾乎班班客滿，從訂票系統資料顯示約5000人次湧入綠島。
今天清晨6時台東富岡港就湧入人潮，上午10時前，往綠島的6艘客輪、蘭嶼的2艘客輪，幾乎都客滿，整個富岡港都是遊客。郭姓大學生表示，與7名同學相約趕在暑假人潮爆滿前先到綠島，沒想到今早要搭船，碼頭都是人，還好有事先訂票。
海巡署東部分署伽藍漁港安檢所長陳甲臻表示，今天上午10時前，從富岡港進入綠島的客輪有6艘、進入蘭嶼的有2艘，幾乎都客滿。台東縣觀光協會理事長、客輪業者李數奼表示，今天會有15個船次進入綠島，6船次進入蘭嶼，從訂票系統顯示班班客滿，逾4000多人從富岡港進入綠島，如加上從屏東後壁湖和搭飛機旅客，約5000人湧入綠島，進入蘭嶼的約1000人。
整修後全新富岡港候船室今天首次迎接人潮，多次從富岡港搭船前往綠島的蔡姓遊客說，「一早踏入候船室相當驚訝，過去像路邊的候車亭，現變得像機場等級」。
台東縣政府農業處長許家豪表示，富岡港是旅客至綠島、蘭嶼旅遊的重要交通港口，縣府為提升室內候船品質，提供前往離島居民及旅客更友善的候船設施，進行候船空間優化工程，總工程經費新台幣885萬元，19日起開始試營運，未來將提供往返旅客更友善舒適的候船環境。
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