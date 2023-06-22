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百歲漁港南方澳 推公益換書

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭南方澳漁港建港百年，蘇澳區漁會編纂紀念套書，去年底出版「百歲漁港南方澳」3大冊，日前捐贈143套給宜蘭縣政府再轉贈各校，並推出「捐款做公益換書」活動，民眾只要捐5000元至縣內立案慈善單位，可憑捐款收據正本到蘇澳區漁會兌換套書，限量100套。

南方澳漁港是宜蘭最大漁港，也是觀光勝地，1923年開港距今剛好100周年。蘇漁總幹事陳春生表示，南方澳漁港歷史如同整個台灣漁業發展縮影，如果不在百年留下紀錄，是很可惜的事情，10多年前便打算出一套專輯，3年前獲得漁業署支持，始拜託地方文史工作者陳財發等人編纂。

陳春生說，經費最大困難是一開始購買版權與聘請作者等就花費1、200萬元，後續還有發行印刷等費用，幸得漁業署和漁會理事會、董監事會支持，歷時3年終於付梓，共分風華歲月篇介紹漁港歷史、漁人漁法篇細說從清代至今的漁法、水產圖鑑篇。

縣府漁業及海洋所長林芳民表示，近來漁業變遷，較以往不景氣，希望推動漁港觀光，遊客到南方澳不只買魚吃海產，也可以體驗南天宮媽祖文化、周邊美食及漁業文化。

宜蘭 捐款 漁業署

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