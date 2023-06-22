力暘插旗鳳林光電 時力籲嚴把關

光電產業大舉進軍花蓮鳳林鎮，申請案逾30件，時代力量發現，其中7件共138筆土地，由力暘能源以不同子公司名義申請，因力暘在台南的開發案涉及不當取得土地遭檢調搜索，總裁古盛煇400萬元交保，時力籲相關單位嚴格把關，杜絕綠電蟑螂。縣府表示，目前收到1件力暘申請案，因沒有在地鄉鎮公所同意函，已退回。

時力花蓮黨部清查縣內光電場申請案，鳳林共7案場由力暘能源以地勢電業、地暘綠電及天樞智慧能源3家子公司插旗，138筆土地總面積約192公頃，位於鳳林鎮中原、鳳榮及中心埔等地，6件屬國有財產署、1件屬台糖，其中5件已獲國產署核發同意書，依程序還要向縣府申請，另外1件審核中，1件尚未提出。

立委陳椒華說，鳳林鎮光電申請案逾30件，面積1700多公頃，若全部通過，加上私有土地，面積超過2000公頃，將對環境生態、農村經濟發展帶來巨大衝擊，應有更嚴謹評估和稽查機制。

時力花蓮黨部主委紀岳良表示，目前雖無法證明力暘相關企業在花蓮申請案有弊端，但一家公司就衍生100多家子公司在台灣各地設光電場，確實啟人疑竇；決策委員、花蓮服務處主任陳慶元也指出，力暘總裁古盛煇是行政院前顧問，曾任新竹縣小英之友會副祕書長，政商關係好，光電、儲能等開發案場遍布全台，不能讓特定背景人士取得捷徑。

花蓮縣府表示，配合中央綠電政策，主動規畫學校、機關等屋頂型光電設備，對地面型則嚴謹看待，要求需取得鄉鎮公所的同意函。

力暘能源上月遭搜索後也在臉書發聲明，配合檢調釐清事件，公司所有作業均依政府規定辦理，絕無不法。