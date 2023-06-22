聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午連假嚴陣以待 基市推「好通行+夠停車」計畫 迎賓

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市區每逢連假都可能面臨大塞車窘境，端午連假今天開始，基隆市政府嚴陣以待，昨天公布「好通行+夠停車」行動計畫，透過免費接駁專車和停車費優惠，吸引外地開車的觀光客多使用西2及西3碼頭停車場，更鼓勵搭乘台鐵、國道客運及快捷公車到基隆遊玩。

基隆市中心區原有東岸、信二和博愛3處大型停車場，加上新啟用的信義國小停車場及路旁停車格，但遇上連假遊客暴增，仍因車流量過大導致車流打結。

交通處表示，端午節4天連假預期會有大批人潮造訪基隆，市區廟口夜市周邊道路預估有大量車潮湧現，因此研議跨局處執行免費觀光接駁專車，往來西3碼頭停車場及廟口夜市，並擴大中央、地方合作的停車費優惠方案，吸引觀光客前往西2、西3碼頭附近停車。

交通處說，西3碼頭停車場原本半小時收費20元，端午連假中午12點到晚上8點調降為5元。開車從中山高北上基隆的民眾，駛出大業隧道後可從右側接西岸高架橋，前往中山二路36巷旁的西3碼頭停車場。連假期間市府也協調交通部航港局及基隆港務分公司，開放「西2後線停車場」近100席停車位，同樣每半小時收費5元。

交通處透過資訊可變系統（CMS）及臨時牌面引導，沿途也會掛設國旗，指引車流。

基隆港 停車場 連假

延伸閱讀

端午連假嚴陣以待 基市推動「好通行+夠停車」行動計畫

端午連假各地高溫悶熱 慎防午後雷陣雨

台南端午連假車流 請避開3大尖鋒時段

獨／組織戰動起來 侯友宜端午連假獲議長系統4要角力挺

相關新聞

端午連假嚴陣以待 基市推「好通行+夠停車」計畫 迎賓

基隆市區每逢連假都可能面臨大塞車窘境，端午連假今天開始，基隆市政府嚴陣以待，昨天公布「好通行+夠停車」行動計畫，透過免費...

力暘插旗鳳林光電 時力籲嚴把關

光電產業大舉進軍花蓮鳳林鎮，申請案逾30件，時代力量發現，其中7件共138筆土地，由力暘能源以不同子公司名義申請，因力暘...

百歲漁港南方澳 推公益換書

宜蘭南方澳漁港建港百年，蘇澳區漁會編纂紀念套書，去年底出版「百歲漁港南方澳」3大冊，日前捐贈143套給宜蘭縣政府再轉贈各...

基隆頒發金鷹獎 謝國樑盼教育現場拔尖扶弱、適性發展

基隆市政府今天在基隆表演藝術中心演藝廳，舉辦「市長金鷹獎」頒獎典禮，市長謝國樑恭喜得獎者，並祝福他們迎向人生新起點。金鷹...

端午連假嚴陣以待 基市推動「好通行+夠停車」行動計畫

基隆市區每逢連假都可能面臨大塞車窘境，端午連假明天開始，基隆市政府嚴陣以待，今天公布「好通行+夠停車」行動計畫，透過免費...

端午連假守護行車安全 花蓮玉里3路段設移動雷達測速

端午連假將屆，花東縱谷預計湧入大批遊客，玉里警分局規畫在台9線及花193縣道兩條主要幹道，增加3處移動式雷達測速儀，將採...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦