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端午連假嚴陣以待 基市推動「好通行+夠停車」行動計畫
基隆市區每逢連假都可能面臨大塞車窘境，端午連假明天開始，基隆市政府嚴陣以待，今天公布「好通行+夠停車」行動計畫，透過免費接駁專車和停車費優惠，吸引外地開車的觀光客多使用西2及西3碼頭停車場，更鼓勵搭乘台鐵、國道客運及快捷公車到基隆遊玩。
基隆市中心區原有東岸、信二和博愛3處大型停車場，加上新啟用的信義國小停車場及路旁停車格，市府大力開發停車位，但遇上連假遊客爆增，仍會因為車流量過大，或是在排隊等待進入停車場，造成車流打結。
交通處表示，明天開始的端午節連假共計4天，預期會有大批人潮聚基隆到訪，市區廟口夜市周邊道路更預估有大量車潮湧現，因此研議跨局處執行免費觀光接駁專車，往來西3碼頭停車場及廟口夜市，並擴大中央、地方合作的停車費優惠方案，吸引觀光客前往西2、西3碼頭附近停車。
交通處說，西3碼頭停車場原本半小時收費20元，端午連假中午12點到晚上8點調降為5元。開車從中山高北上基隆的民眾，駛出大業隧道後可從右側接西岸高架橋，前往中山二路36巷旁的西3碼頭停車場。連假期間市府也協調交通部航港局及基隆港務分公司，開放「西2後線停車場」近100席停車位，同樣以每半小時5元費率供民眾停車。
為了加強導引中山禍車流行駛西岸高架道路，交通處除透過資訊可變系統（CMS）及臨時牌面引導，沿途也會掛設國旗，指引車流行駛到西2及西3碼頭停車。
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