快訊

黃子佼爆他在裝「不是盲人」？蕭煌奇沉痛回應喊告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮干城社區推砌石遊程 保存傳統工法展現農村特色

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安干城社區擁有砌石工法文化，村民們在活動中心廣場周邊做砌石，展現獨特社區風貌。圖／干城社區發展協會提供
花蓮吉安干城社區擁有砌石工法文化，村民們在活動中心廣場周邊做砌石，展現獨特社區風貌。圖／干城社區發展協會提供

花蓮吉安鄉干城社區為農村聚落，村莊的圍牆使用傳統砌石工法，為避免工法失傳，在花蓮縣政府輔導下，干城社區發展協會推動「砌石」遊程，包括砌石多肉盆栽DIY、社區導覽，更結合民宿業者推出特色美食、和服體驗等，也用砌石工法整理社區環境，提升在地旅遊的精緻度與深度。

干城社區處處可見傳統砌石工法，早期每顆石頭都是來自河床，堆疊成圍牆，完全沒有使用水泥，是環保生態工法，但現在只剩少部分的耆老長者會堆砌。為保存砌石文化，干城社區發展協會總幹事高秋華除向耆老學習，邀請砌石師傅用砌石工法改善環境外，也規畫砌石景觀盆栽DIY等體驗行程。

具有社區規畫師的高秋華說，吉安砌石遊程主題有砌石多肉盆栽 、社區導覽、特色民宿美食、和服體驗，還有干城社區活動中心及周邊導覽，遊程以遊客角度做設計，希望遊客感到輕鬆、療癒。

高秋華指出，去年重塑社區活動中心廣場西側51公尺圍牆，成為砌石多肉花台，今年繼續改造廣場東側，循環利用舊有材料，以紮實的修護方式延常使用壽命，將吉安砌石特色帶入營造空間，讓活動中心成為方便導覽解說的場地。

整個施作過程皆由社區居民共同完成，高秋華表示，在2個月中，只要天一放晴就趕緊搶時間整理空間，社區內的泥作、木工、挖土機、砌石專業技師也都非常盡力協助各工項的完成，讓社區廣場煥然一新。

高秋華說，在大家一點一滴的努力下，為社區做空間改造，將社區破敗及雜亂點重新規畫，讓場域發揮更多元，並呈現地方特色的價值。

干城社區發展協會總幹事高秋華（右）同時也是社區規畫師，致力打造干城美好環境與在地深度旅遊。圖／干城社區發展協會提供
干城社區發展協會總幹事高秋華（右）同時也是社區規畫師，致力打造干城美好環境與在地深度旅遊。圖／干城社區發展協會提供
花蓮吉安鄉干城社區為農村聚落，村莊的圍牆使用傳統砌石工法，干城社區發展協會推動「砌石」遊程，提升在地旅遊的精緻度與深度。圖／干城社區發展協會提供
花蓮吉安鄉干城社區為農村聚落，村莊的圍牆使用傳統砌石工法，干城社區發展協會推動「砌石」遊程，提升在地旅遊的精緻度與深度。圖／干城社區發展協會提供
干城社區推出砌石景觀盆栽DIY，讓遊客能體驗砌石工法與文化。圖／干城社區發展協會提供
干城社區推出砌石景觀盆栽DIY，讓遊客能體驗砌石工法與文化。圖／干城社區發展協會提供

吉安 美食 民宿

相關新聞

端午連假嚴陣以待 基市推動「好通行+夠停車」行動計畫

基隆市區每逢連假都可能面臨大塞車窘境，端午連假明天開始，基隆市政府嚴陣以待，今天公布「好通行+夠停車」行動計畫，透過免費...

端午連假守護行車安全 花蓮玉里3路段設移動雷達測速

端午連假將屆，花東縱谷預計湧入大批遊客，玉里警分局規畫在台9線及花193縣道兩條主要幹道，增加3處移動式雷達測速儀，將採...

花蓮干城社區推砌石遊程 保存傳統工法展現農村特色

花蓮吉安鄉干城社區為農村聚落，村莊的圍牆使用傳統砌石工法，為避免工法失傳，在花蓮縣政府輔導下，干城社區發展協會推動「砌石...

宜蘭南方澳建港百年紀念套書 將贈縣內各校並推公益換書

宜蘭南方澳漁港建港百年，蘇澳區漁會編纂紀念套書，去年底出版「百歲 漁港 南方澳」 3大冊，日前捐贈143套給宜蘭縣政府再...

行政院前顧問開發光電場涉弊 力暘能源插旗花蓮引疑慮

光電產業大舉進軍花蓮鳳林鎮，申請案逾30件，時代力量發現，其中7件共38筆土地，由力暘能源以不同子公司名義申請，因力暘在...

炎亞綸擔綱台東熱氣球閉幕壓軸 縣府今決定撤換！

「Me Too」風潑延燒演藝圈，藝人炎亞綸也被爆料指控拍攝性愛影片，引發熱議。而原本台東熱政府邀請炎亞綸擔任熱氣球嘉年華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦