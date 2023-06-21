花蓮干城社區推砌石遊程 保存傳統工法展現農村特色

花蓮吉安鄉干城社區為農村聚落，村莊的圍牆使用傳統砌石工法，為避免工法失傳，在花蓮縣政府輔導下，干城社區發展協會推動「砌石」遊程，包括砌石多肉盆栽DIY、社區導覽，更結合民宿業者推出特色美食、和服體驗等，也用砌石工法整理社區環境，提升在地旅遊的精緻度與深度。

干城社區處處可見傳統砌石工法，早期每顆石頭都是來自河床，堆疊成圍牆，完全沒有使用水泥，是環保生態工法，但現在只剩少部分的耆老長者會堆砌。為保存砌石文化，干城社區發展協會總幹事高秋華除向耆老學習，邀請砌石師傅用砌石工法改善環境外，也規畫砌石景觀盆栽DIY等體驗行程。

具有社區規畫師的高秋華說，吉安砌石遊程主題有砌石多肉盆栽 、社區導覽、特色民宿美食、和服體驗，還有干城社區活動中心及周邊導覽，遊程以遊客角度做設計，希望遊客感到輕鬆、療癒。

高秋華指出，去年重塑社區活動中心廣場西側51公尺圍牆，成為砌石多肉花台，今年繼續改造廣場東側，循環利用舊有材料，以紮實的修護方式延常使用壽命，將吉安砌石特色帶入營造空間，讓活動中心成為方便導覽解說的場地。

整個施作過程皆由社區居民共同完成，高秋華表示，在2個月中，只要天一放晴就趕緊搶時間整理空間，社區內的泥作、木工、挖土機、砌石專業技師也都非常盡力協助各工項的完成，讓社區廣場煥然一新。