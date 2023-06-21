宜蘭南方澳建港百年紀念套書 將贈縣內各校並推公益換書
宜蘭南方澳漁港建港百年，蘇澳區漁會編纂紀念套書，去年底出版「百歲 漁港 南方澳」 3大冊，日前捐贈143套給宜蘭縣政府再轉贈各校，並推出捐款做公益換書的活動，民眾只要捐5000元至縣內立案慈善單位，可憑捐款收據正本到蘇澳區漁會兌換套書，限量100套。
南方澳漁港是宜蘭最大漁港、在地人重要的漁貨來源，也是觀光勝地，1923年開港，距今剛好100周年。蘇漁總幹事陳春生表示，南方澳漁港歷史如同整個台灣漁業發展的縮影，如果不在百年之際留下紀錄，是很可惜的事情，10多年前便打算出一套專輯，3年前獲得漁業署支持，始拜託地方文史工作者陳財發等人編纂。
陳春生說，經費是最大困難，一開始購買版權與聘請作者等就花費1、200萬元，後續還有發行印刷等費用，幸得漁業署和漁會理事會、董監事會支持；編纂過程中，作者們四處走訪，收集資料，悉心考證細節，歷時3年終於付梓，共分風華歲月篇介紹漁港歷史、漁人漁法篇細說從清代至今的漁法，以及水產圖鑑篇。
蘇漁發行近1000套，日前捐贈143套給宜蘭縣政府，縣府承諾後續會轉贈給縣內各級學校、圖書館、縣史館與蘭陽博物館。縣府漁業及海洋所長林芳民表示，近來漁業變遷，較以往不景氣，希望推動漁港觀光，遊客到南方澳不只買魚吃海產，也可以體驗南天宮媽祖文化、周邊美食及漁業文化。
蘇漁推出「我出書 您做公益」活動，6月17日開始民眾只要到縣內各社福慈善事業單位捐款5000元，憑捐款收據可至漁會2樓收發室兌換套書，限量100套，本次紀念套書並未公開販賣，民眾若想收藏務必把握機會。
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