基隆市府端午嘉年華會寓教於樂 教導學童認識永續發展

基隆市政府今天在國立台灣海洋大學夢想基地以及七堵室內兒童樂園，舉辦端午嘉年華會活動，這項活動以永續生活為主題，端午節傳統文化接軌國際教育趨勢，結合聯合國永續發展目標SDGs以及國際正夯的STEM / STEAM教育。

基隆市童軍會服務員帶領國小學童，進行輕鬆的遊戲闖關，做中學，學中做，讓近200名學童快樂學習。今年端午嘉年華會活動，以創新融合的方式，結合孩子遊戲權，讓基隆的孩子在亞洲最有愛的城市裡接軌國際，快樂長大。

基隆市政府民政處處長張淵翔表示，端午嘉年華活動創下歷年參與人數，有近200位學童一起闖關學習，有別於以往的傳統模式，創新的活動內容設計，與教育處協同舉辦，很高興能將國際最夯教育趨勢STEM / STEAM以及聯合國永續發展目標SDGs的概念，與端午節的傳統文化結合。

張淵翔說，今天活動包含端午節立蛋的科學原理與迷思；香包製作與防疫、瘟疫傳染與時節的關聯；基隆八景特色與基隆在地詩人結合好玩的尢阿標；近年來全世界重視的海洋保育議題，例如海洋廢棄物再利用的概念，及食魚教育的推動；運用再生紙製作小海龍，讓孩子體驗生活中對於環境更友善。藉由遊戲的方式，理解聯合國永續發展目標SDGs的概念，以及STEM / STEAM相關科學原理，進而推進到生活實踐中。

基隆市政府今年首次與國際STEM / STEAM認證單位亞太STEM教育協會合作，將活動內容與STEM / STEAM教育結合，期望藉由觀察與遊戲引導，給予活動豐富的科學知識，也帶給孩子充滿樂趣的端午佳節。