快訊

賴清德拋政策盼縮短學費落差 陳建仁曝3配套：高中職學費全免

救命倒數30小時！鐵達尼號探索潛艦，安全設計早就出包？

遭近20人指控性騷、性侵 NONO：即刻停止演藝工作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆市府端午嘉年華會寓教於樂 教導學童認識永續發展

聯合報／ 記者高凌雲
基隆市民國112年端午嘉年華會活動闖關遊戲，將端午傳統文化與聯合國永續發展。圖片來源/基隆市政府
基隆市民國112年端午嘉年華會活動闖關遊戲，將端午傳統文化與聯合國永續發展。圖片來源/基隆市政府

基隆市政府今天在國立台灣海洋大學夢想基地以及七堵室內兒童樂園，舉辦端午嘉年華會活動，這項活動以永續生活為主題，端午節傳統文化接軌國際教育趨勢，結合聯合國永續發展目標SDGs以及國際正夯的STEM / STEAM教育。

基隆市童軍會服務員帶領國小學童，進行輕鬆的遊戲闖關，做中學，學中做，讓近200名學童快樂學習。今年端午嘉年華會活動，以創新融合的方式，結合孩子遊戲權，讓基隆的孩子在亞洲最有愛的城市裡接軌國際，快樂長大。

基隆市政府民政處處長張淵翔表示，端午嘉年華活動創下歷年參與人數，有近200位學童一起闖關學習，有別於以往的傳統模式，創新的活動內容設計，與教育處協同舉辦，很高興能將國際最夯教育趨勢STEM / STEAM以及聯合國永續發展目標SDGs的概念，與端午節的傳統文化結合。

張淵翔說，今天活動包含端午節立蛋的科學原理與迷思；香包製作與防疫、瘟疫傳染與時節的關聯；基隆八景特色與基隆在地詩人結合好玩的尢阿標；近年來全世界重視的海洋保育議題，例如海洋廢棄物再利用的概念，及食魚教育的推動；運用再生紙製作小海龍，讓孩子體驗生活中對於環境更友善。藉由遊戲的方式，理解聯合國永續發展目標SDGs的概念，以及STEM / STEAM相關科學原理，進而推進到生活實踐中。

基隆市政府今年首次與國際STEM / STEAM認證單位亞太STEM教育協會合作，將活動內容與STEM / STEAM教育結合，期望藉由觀察與遊戲引導，給予活動豐富的科學知識，也帶給孩子充滿樂趣的端午佳節。

基隆 端午節 聯合國

延伸閱讀

桃機陸上賽龍舟體驗 邀遊客認識台灣端午文化

民進黨基隆立委參選人張秉鈞遭聲押 柯建銘提出兩個尊重

基隆立委提名參選人張秉鈞涉貪被聲押 民進黨：勿枉勿縱

涉詐領助理費 基隆議員張秉鈞和父母聲押

相關新聞

炎亞綸擔綱台東熱氣球閉幕壓軸 縣府今決定撤換！

「Me Too」風潑延燒演藝圈，藝人炎亞綸也被爆料指控拍攝性愛影片，引發熱議。而原本台東熱政府邀請炎亞綸擔任熱氣球嘉年華...

行政院前顧問開發光電場涉弊 力暘能源插旗花蓮引疑慮

光電產業大舉進軍花蓮鳳林鎮，申請案逾30件，時代力量發現，其中7件共38筆土地，由力暘能源以不同子公司名義申請，因力暘在...

全台最大部落馬當 有了新聚會所

台東阿美族馬當Matang部落多達3200人，號稱全台最大原民部落，75年來沒有聚會所，在眾所期盼下，文化聚會所昨落成。

宜蘭童玩節新遊戲 水陸空大挑戰

宜蘭童玩節7月1日登場，今年以水陸空呈現「童玩原宇宙」主題，增添多項創意新亮點，包括空域的星際擺盪、地心探索與天際滑行；...

七堵集村農舍如豪宅 謝國樑：嚴審使照

基隆市七堵區姜子寮「集村農舍」將完工，已向市府申請使用執照，地方質疑像豪宅不像農舍，憂心日後有廢水汙染。市長謝國樑到場會...

基隆市立委參選人張秉鈞涉詐助理費遭約談 市黨部主委這麼解讀

檢調今天搜索民進黨基隆市立委參選人、議員張秉鈞服務處，並將他帶回調查，震撼地方政壇。民進黨基隆市黨部主委蘇仁和說，尚不清...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦