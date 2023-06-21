台東鳳梨釋迦打進中國市場 華麗轉身伴隨高風險

引進台灣逾半世紀的鳳梨釋迦，因口感不適合台灣人，市場不叫好，一度遭棄種，卻因意外進入中國市場，成為台東明星農產品，相對也面臨「雞蛋放在同一籃子」高風險。

根據農委會台東區農業改良場資料，鳳梨釋迦（Atemoya, Custard apple）因果實甜中帶酸略帶鳳梨香氣，故稱為鳳梨釋迦，也稱奇美釋迦或蜜釋迦，1908年在美國佛羅里達州育成，屬於高海拔作物。

1965年從以色列引進台灣試作，初期因正常產期為夏季7至11月採收後果實容易裂果，商品價值低，並未加以推廣。

直到1993年台東區農改場將產期調整到12月至翌年4月之間，生產冬期果採後裂果率低，獲市場接受，產業才開始逐步形成，當時因為罕見、產量少，1台斤高達新台幣250元。

直到2000年左右台東區農改場研發出人工授粉，可以大量結果，農民大量種植，才真正打開鳳梨釋迦市場。但是因太甜不適合台灣人口味，面臨產量多、市場不叫好的困境，農民開始棄種。

貿易商不放棄，嘗試拓展國外市場，根據關稅總局進出口統計資料，2003年銷中國有701公斤、香港2100公斤，價值新台幣12.2萬元；2004年增加新加坡、加拿大，銷售量增加到18.2公噸，銷售情況仍不是很好。

2005年8月1日中國「讓利」台灣，開放台灣包含釋迦在內15種台灣水果零關稅進口及簡化通關手續的綠色通道等配套措施，吸引台灣水果出口至中國；另一方面，貿易商也不斷參加大陸商展介紹鳳梨釋迦，在中國市場對鳳梨釋迦的好奇心驅使下，意外在中國打開通路。

當時台東農改場疾呼農民千萬不要陷入追求近利的迷思，提醒農民一般水果從種植到量產要5至6年時間，如果這段時間中國政策有所變卦，很可能就會出現產銷失衡問題，農民最好跟著政府腳步走，讓公權力介入，做有秩序產銷，對農民才有保障。

但貿易商在商言商，仍不斷鼓勵農民栽種，原本棄種的釋迦農趕緊恢復栽種，種荖葉的也轉作鳳梨釋迦。2006年關稅總局資料，輸入中國的鳳梨釋迦已增至39.7公噸，價值250萬元。

2006年後台東鳳梨釋迦種植面積大量增加，也成為台東最主要的經濟作物，直到中國暫停輸入前的最後統計，2019年輸入中國已達1萬3927公噸，價值逾新台幣12億元，種植面積逾2800公頃、果農則約有2500名。

原本在台東面臨棄種的鳳梨釋迦，找到中國市場後華麗轉身，成為農民的寵兒，儘管要委屈在包裝打上產地「中國台灣」，農民認為這是「政治問題」，和農民無關。

但是，在極權國家，能「讓利」台灣，也能收回，農作物的問題隨時可以變成「政治問題」，中國市場「雞蛋放同一籃子」隨時有打翻的可能。