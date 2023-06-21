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炎亞綸擔綱台東熱氣球閉幕壓軸 縣府今決定撤換！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
藝人炎亞綸被爆料指控拍攝性愛影片，引發熱議，而原本台東熱政府邀請炎亞綸擔任熱氣球嘉年華閉幕壓軸，如今因捲入Me Too風暴，縣府今決定「換將」。圖／翻攝自縣長饒慶鈴臉書
藝人炎亞綸被爆料指控拍攝性愛影片，引發熱議，而原本台東熱政府邀請炎亞綸擔任熱氣球嘉年華閉幕壓軸，如今因捲入Me Too風暴，縣府今決定「換將」。圖／翻攝自縣長饒慶鈴臉書

「Me Too」風潑延燒演藝圈，藝人炎亞綸也被爆料指控拍攝性愛影片，引發熱議。而原本台東熱政府邀請炎亞綸擔任熱氣球嘉年華閉幕壓軸，如今因捲入Me Too風暴，縣府決定「換將」。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，炎亞綸是今年8月28日熱氣球嘉年華閉幕壓軸演出嘉賓，但依目前事件的發展，考量到熱氣球活動健康形象，決定撤換他壓軸嘉賓演出。

交觀處觀光遊憩科長劉奇朋說，已試著聯繫炎亞綸經紀公司及他本人，欲表達告知縣府撤換立場，但目前都未能聯繫上；至於，未來壓軸嘉賓有誰擔綱，將另行討論，並盡快公布。

今年台東熱氣球嘉年華擴大規模整整舉辦60天，活動從6月30日至8月28日、並在各鄉鎮市共舉辦9場次光雕音樂會。其中7月1日開幕壓軸邀請黃明志擔綱，8月28日閉幕壓軸則邀請炎亞綸演出。

過去有「抖音男神」稱號的網紅耀樂，昨天爆料控訴，當時性愛片外流就是炎亞綸拍的，甚至當時只有16歲，外流後甚至遭到始亂終棄。今天中午12點將舉辦記者會對外說明始末。

熱氣球嘉年華 台東

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