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暑假泛舟旺季 花蓮秀姑巒溪啟動2處行動緊急醫療站

中央社／ 花蓮縣21日電

花蓮衛生局宣布，因應端午節連假，提早今天起啟動觀光地區行動緊急醫療站服務，長達82天至9月10日結束，提升秀姑巒溪水域活動安全性，為花蓮觀光安全增添保障。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情5月1日降級解封後，觀光旅遊復甦，花蓮更是旅遊熱門之處，由於今年梅雨季節雨水充足，秀姑巒溪泛舟旺季可望吸引更多遊客體驗。

花蓮縣衛生局發布訊息表示，暑假期間預期大批遊客至東部遊玩，具多元特色秀姑巒溪與東海岸勢必人潮眾多。為讓遊客玩得盡興又安心，衛生局協調各急救責任醫院，加強緊急醫療機動能力。

其中，秀姑巒溪水域地處偏遠，遊客於泛舟時若發生意外事件，送距離最近的衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院車程須費時50分鐘。為增加緊急醫療處置可近性與即時性，協調衛福部花蓮醫院在奇美部落、長虹橋畔2處設立行動緊急醫療站，肩負秀姑巒溪中游、下游緊急救護工作。

花蓮縣衛生長朱家祥表示，行動緊急醫療站醫療團隊配合泛舟時程值勤，專業醫護團隊包含1名急診專科醫師、2名資深護理人員和1名緊急救護技術員擔任救護車駕駛。

每天上午9時起配合泛舟遊客活動時間、地點，機動進駐奇美部落和長虹橋旁的奚卜蘭遊客中心-太平洋1號店，提供沿岸遊客緊急救護處置，確保意外發生黃金時間內搶救生命，打造安全水域觀光，使遊客更加安心地享受秀姑巒溪美景和水上活動。

朱家祥肯定花蓮醫院連續15年投入專業醫護人力及經費，去年行動緊急醫療站就為26名遊客提供緊急醫療處置。此外，朱家祥也鼓勵民眾學習正確運用CPR及AED，具備基本急救操作能力，爭取搶救時效，即時挽回寶貴生命，利人利己。

同時提醒遊客，泛舟屬激烈活動，患有心血管疾病民眾可能過於刺激，建議量力而為。戲水活動應選擇合法水域場所、配合泛舟規範、注意水位變化、注意身體狀況及下水前做好暖身運動、避免危險行為，夏季戶外活動也可能發生熱衰竭，甚至中暑，建議每15至30分鐘補充水分，避免脫水導致中暑，注意安全才能安心享受旅遊好時光。

花蓮 衛生局

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