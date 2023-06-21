全台最大部落馬當 有了新聚會所

台東阿美族馬當Matang部落多達3200人，號稱全台最大原民部落，75年來沒有聚會所，在眾所期盼下，文化聚會所昨落成。

行政院秘書長李孟諺、原民會主委夷將·拔路兒，及縣長饒慶鈴等人，昨主持馬當聚會所啟用儀式。李孟諺表示，聚會所是年輕人向長輩學習文化及祭儀重要場地，原民會近年編列3億經費，補助台東縣府籌辦聚會所，核定27處，已完成18處。

饒慶鈴說，原民會核定736個部落，馬當人數最多，族人未來辦祭儀不用再怕颳風下雨；台東有多達184個原住民部落，縣府已完成148個聚會所，涵蓋率逾8成。縣府原民處指出，馬當聚會所涵蓋鋼棚、公廁及文化健康站，工程費3000萬。

部落主席郭承僖指出，馬當原屬馬蘭部落，1933年起，部分族人遷移至太平溪開墾，族人承襲馬蘭習俗辦豐年祭，起初在自家廣場辦，後來四處找空地，等待多年終於有了聚會所。