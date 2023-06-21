宜蘭童玩節新遊戲 水陸空大挑戰

宜蘭童玩節7月1日登場，今年以水陸空呈現「童玩原宇宙」主題，增添多項創意新亮點，包括空域的星際擺盪、地心探索與天際滑行；還有橫跨3大水池的星際太空總部，整合各種水上遊戲，嗨翻全場。

宜蘭縣文化局長黃伴書昨天縣務會議簡報宜蘭國際童玩藝術節內容，預計7月1日在親水公園登場，為期44天，會邀請13國18支民俗表演團隊演出，亮點團隊包括來自柬埔寨、被CNN譽為「東南亞太陽馬戲團」的法爾劇團，另有日本娛樂兄弟樂團、韓國Jeongsu Park，國內TAIWAN TOP團隊等演出。

活動期間傍晚的星際派對遊藝踩街，則邀請「紅鼻子馬戲團」打造歡樂氣氛，引領遊客進入童玩星際派對；寰宇廣場、艇庫廣場每小時有定點秀，安排馬戲特技、行動雕像、魔術、扯鈴等街頭藝人演出互動。

今年童玩節空域遊戲有3大創新設計，包括離地14米的「高空盪鞦韆」，民眾可空中擺盪試膽量，並鳥瞰園區；「地心探索」從高14米塔頂，以不到4秒快速垂降，感受刺激感；去年200米的滑降遊戲這次升級為「天際滑行」，從星空塔滑降至艇庫2樓，全長270米。

水域遊戲部分，寬45公尺、高12公尺星際太空總部為最顯眼的巨型地標，同時有水擂台，水柱隨著樂曲起舞，高台大水槍會不定時噴水，還有魔幻雨林，星空水戰場，重力造浪池，海神雷達站。

陸域的部分，多元宇宙館結合VR及MR混合實境冒險。探險總動員讓孩子體驗當個夢幻神箭手和光速神槍俠；探險闖關區有絕地擂台、搖擺獨木橋等；光影太空站導入科技互動，幻境森林適合國小以下的兒童。