七堵集村農舍如豪宅 謝國樑：嚴審使照

基隆市七堵區姜子寮「集村農舍」將完工，已向市府申請使用執照，地方質疑像豪宅不像農舍，憂心日後有廢水汙染。市長謝國樑到場會勘說，整個開發案合法但不合理，如果申請時市長是他，不會核發建照，將嚴格審查水保及垃圾清運計畫，才會核發使用執照。

20多年前，一群中研院歸國學人、學者、行政人員等500多人集資購買山坡地，自力造屋打造庭院式家園及農業園區，申請「集村農舍」獲准。第二期共20棟，建地下1層、地上3層房舍。

住戶代表指出，他們依當時的農發條例合法興建，在發照前就已向環保局提出具相關計畫，廢水經處理後比目前法規的要求還高，且不排入溪流截流後全部做為農地灌溉之用，有完整汙水回收分解技術、委外垃圾清運等方案。

議員蔡旺璉要求農舍在取得使照前，一定要做到水不汙染泰安溪、解決垃圾清運、改善交通動線。

謝國樑說，姜子寮集村農舍案建照審議，過程合法，但不符合水土保持觀點，當地若因天然災害致居民受困時，仍需政府協助救援。相關使照將嚴格審查，市府將持續關心相關審查進展。

市府都市發展處表示，核發使用執照許可前將邀相關單位現勘，逐一檢視各項開發計畫，未來如符合規定並核發使照後，仍會對農舍使用狀況定期派員稽查，並與相關單位與農業專家學者組成稽查小組，依農業經營計畫定期檢視土地是否作為農業用途。