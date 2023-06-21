聽新聞
test
0:00 / 0:00

七堵集村農舍如豪宅 謝國樑：嚴審使照

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市七堵區姜子寮「集村農舍」將完工，已向市府申請使用執照，地方質疑像豪宅不像農舍，憂心日後有廢水汙染。市長謝國樑到場會勘說，整個開發案合法但不合理，如果申請時市長是他，不會核發建照，將嚴格審查水保及垃圾清運計畫，才會核發使用執照。

20多年前，一群中研院歸國學人、學者、行政人員等500多人集資購買山坡地，自力造屋打造庭院式家園及農業園區，申請「集村農舍」獲准。第二期共20棟，建地下1層、地上3層房舍。

住戶代表指出，他們依當時的農發條例合法興建，在發照前就已向環保局提出具相關計畫，廢水經處理後比目前法規的要求還高，且不排入溪流截流後全部做為農地灌溉之用，有完整汙水回收分解技術、委外垃圾清運等方案。

議員蔡旺璉要求農舍在取得使照前，一定要做到水不汙染泰安溪、解決垃圾清運、改善交通動線。

謝國樑說，姜子寮集村農舍案建照審議，過程合法，但不符合水土保持觀點，當地若因天然災害致居民受困時，仍需政府協助救援。相關使照將嚴格審查，市府將持續關心相關審查進展。

市府都市發展處表示，核發使用執照許可前將邀相關單位現勘，逐一檢視各項開發計畫，未來如符合規定並核發使照後，仍會對農舍使用狀況定期派員稽查，並與相關單位與農業專家學者組成稽查小組，依農業經營計畫定期檢視土地是否作為農業用途。

農舍 謝國樑 基隆

延伸閱讀

姜子寮集村農舍遭疑如「豪宅」 謝國樑：將嚴審水保相關計畫

基隆幼教師拒絕餵藥 家長只給藥水未附簽名託藥單

謝國樑送2600幼兒賴馬繪本畢業禮 演改編話劇身歷其境

基隆「攻擊伯」將出院！謝國樑與衛生局、市警局出「奇招」警戒

相關新聞

七堵集村農舍如豪宅 謝國樑：嚴審使照

基隆市七堵區姜子寮「集村農舍」將完工，已向市府申請使用執照，地方質疑像豪宅不像農舍，憂心日後有廢水汙染。市長謝國樑到場會...

宜蘭童玩節新遊戲 水陸空大挑戰

宜蘭童玩節7月1日登場，今年以水陸空呈現「童玩原宇宙」主題，增添多項創意新亮點，包括空域的星際擺盪、地心探索與天際滑行；...

全台最大部落馬當 有了新聚會所

台東阿美族馬當Matang部落多達3200人，號稱全台最大原民部落，75年來沒有聚會所，在眾所期盼下，文化聚會所昨落成。

基隆市立委參選人張秉鈞涉詐助理費遭約談 市黨部主委這麼解讀

檢調今天搜索民進黨基隆市立委參選人、議員張秉鈞服務處，並將他帶回調查，震撼地方政壇。民進黨基隆市黨部主委蘇仁和說，尚不清...

姜子寮集村農舍遭疑如「豪宅」 謝國樑：將嚴審水保相關計畫

基隆市七堵區姜子寮「集村農舍」即將完工，已向市府申請使用執照，地方質疑像豪宅不像農舍，憂心日後有廢水汙染，市長謝國樑昨到...

美國姊妹市率團來訪 宜蘭市長陳美玲接待安排看龍舟賽

美國馬里蘭州洛克維爾市是宜蘭市公所的姐妹市，市長紐頓女士率領訪問團飛抵台灣，今天參訪宜蘭市公所，由市長陳美玲歡迎接待，陪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦