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花蓮原住民豐年節7月21日登場 大溪地冠軍舞團陪民眾同歡

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮原住民族聯合豐年節今年以「南島的故鄉」為主軸，花蓮縣長徐榛蔚（右）、桃園市長張善政（左）盼將原住民文化推廣到全世界。圖／花蓮縣政府提供
花蓮原住民族聯合豐年節今年以「南島的故鄉」為主軸，花蓮縣長徐榛蔚（右）、桃園市長張善政（左）盼將原住民文化推廣到全世界。圖／花蓮縣政府提供

花蓮原住民族聯合豐年節」將在7月21日一連3天，在花蓮縣立體育場旁德興大草坪熱鬧登場，活動期間有3大主題之夜，聚集超過20團表演團體，以及一定要體驗的千人大會舞。除了展現原住民族文化，縣府邀請來自大溪地冠軍舞團「Hei Tahiti」登上聯合豐年節舞台，帶領民眾體驗南島熱情風情。

花蓮縣政府今天在桃園藝文廣場舉行活動宣傳記者會，花蓮縣長徐榛蔚與桃園市長張善政同台，徐榛蔚帶領花蓮部落頭目及勇士向全國鄉親報信息，為活動揭開序幕。

今年原住民族聯合豐年節有3個主題之夜「秀姑巒溪之夜」、「花蓮溪之夜」、「奇萊平原之夜」，共匯集來自全國及在地的優秀團隊超過20團的演出，帶來全新視覺及聽覺感受；年度大會歌曲「南島的故鄉」，加上壓軸的千人齊跳大會舞，更是被譽為一生至少要來體驗一次的動感饗宴。

徐榛蔚表示，非常開心今年來到故鄉桃園，邀請全國朋友到花蓮，參與最具文化特色的原住民族聯合豐年節，體驗阿美族、布農族、太魯閣族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族及賽德克族等樂舞，呈現原住民族生活及祭儀文化情境。

徐榛蔚說，台灣身為南島的一份子，花蓮原鄉更是南島文化發源地，今年以「南島的故鄉」為主軸，透過原住民族文化藝術的連結，實現「花蓮走向國際，世界走進花蓮」願景，將原住民文化推廣到全世界。

張善政表示，桃園與花蓮有很深的淵源，桃園原民人口僅次於花蓮，有許多原住民朋友來自花蓮，自己也曾居住過花蓮，此次宣傳活動首次移師桃園，希望桃園的族人回鄉參與原住民族的重要節日。

花蓮原住民族聯合豐年節聚集超過20團表演團體，展現原民文化，縣府更邀請來自大溪地冠軍舞團「Hei Tahiti」登台演出。圖／花蓮縣政府提供
花蓮原住民族聯合豐年節聚集超過20團表演團體，展現原民文化，縣府更邀請來自大溪地冠軍舞團「Hei Tahiti」登台演出。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚（前排右二）與桃園市長張善政（前排右三）同台，宣傳將於下月舉行的花蓮原住民族聯合豐年節。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚（前排右二）與桃園市長張善政（前排右三）同台，宣傳將於下月舉行的花蓮原住民族聯合豐年節。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 原住民

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