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基隆市立委參選人張秉鈞涉詐助理費遭約談 市黨部主委這麼解讀

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
參選立委的民進黨基隆市議員張秉鈞傳涉嫌詐領助理費，檢調今天發動搜索，將他帶回調查。聯合報系資料照片
參選立委的民進黨基隆市議員張秉鈞傳涉嫌詐領助理費，檢調今天發動搜索，將他帶回調查。聯合報系資料照片

檢調今天搜索民進黨基隆市立委參選人、議員張秉鈞服務處，並將他帶回調查，震撼地方政壇。民進黨基隆市黨部主委蘇仁和說，尚不清楚案情，要等檢調偵辦告一段落再來了解，衝擊選情程度也待評估。

國民黨基隆市立委參選人、市議員林沛祥說，在案情不明朗前不宜發表評論，等明天獲得更多資訊，再對外說明他的看法。

據了解，張秉鈞涉嫌詐領助理費違反貪汙治罪條例，檢調掌握相關事證後，今天持法院核發的搜索票，前往張的服務處等地搜索，並約談張秉鈞釐清案清。張秉鈞的父親、前基隆市議員張錦煌也被約談。兩人下午電話都關機。

蘇仁和說，張秉鈞今天被約談，到底他出了什麼事，要等檢調調查告一段落才會知道，也才能評論。被問到是否會影響立委提名，蘇說，立委是中央黨部提名，現在稍微怎麼樣，中央就會處理，地方黨部插不上手。

民進黨基隆市立委蔡適應宣布不競選連任，基隆市議員張秉鈞、鄭文婷和張之豪登記參選，表態爭取接棒。中央黨部4月間進行民調，張秉鈞以17.44%勝出，鄭文婷支持率為16.88%，張之豪13.06%，其餘52.62%回答無明確支持人選。

基隆 議員 民進黨

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