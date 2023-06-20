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美國姊妹市率團來訪 宜蘭市長陳美玲接待安排看龍舟賽
美國馬里蘭州洛克維爾市是宜蘭市公所的姐妹市，市長紐頓女士率領訪問團飛抵台灣，今天參訪宜蘭市公所，由市長陳美玲歡迎接待，陪同前來的洛克維爾姊妹市促進會長鮑爾之前曾3度到訪，此行感覺像「回娘家」，預計在宜蘭停留4天，安排參觀藝文活動及景點，特別是龍舟競賽一定要看。
洛克維爾市位處美國東岸，屬於華盛頓特區的衛星城市，也是馬里蘭州第三大城，人口近7萬人，轄內有許多知名的生醫公司、科技公司、政府單位，經常在新聞報導耳熟能詳的FDA（美國食品藥物管理局）即位在洛克維爾市。
市公所表示，洛克維爾有強大的台灣裔社群，鄰近駐美台北經濟文化代表處、華府台灣文化中心等單位，因此華盛頓郵報曾把洛克維爾市稱為「小台北」，洛克維爾市近幾年都會舉辦台灣珍珠奶茶節，推廣台灣文化與美食，宜蘭姊妹市促進會也曾推派藝文團體前往表演。
宜蘭市與洛克維爾市2019年締結姐妹市，互有交流，但3年前由於疫情造成邊境政策緊縮，洛克維爾市訪問團遲遲無法成行，如今邊境解封後，睽違多時終於有機會造訪宜蘭，今天一行人參觀市民之森廣場及宜蘭人故事館，紐頓女士大讚景色優美。
市長陳美玲表示，最近幾天會去看宜蘭市李科永圖書館、傳藝中心、龜山島、復興國中、渡小月國宴料理、故宮博物院等，尤其端午節龍舟賽一定要看，希望訪問團能充分體驗在地藝術文化、自然美景及特色料理，未來讓兩市未來在教育、藝文、經貿等層面更多互惠往來，推升姐妹市情誼再上一層樓。
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