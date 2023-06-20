美國姊妹市率團來訪 宜蘭市長陳美玲接待安排看龍舟賽

美國馬里蘭州洛克維爾市是宜蘭市公所的姐妹市，市長紐頓女士率領訪問團飛抵台灣，今天參訪宜蘭市公所，由市長陳美玲歡迎接待，陪同前來的洛克維爾姊妹市促進會長鮑爾之前曾3度到訪，此行感覺像「回娘家」，預計在宜蘭停留4天，安排參觀藝文活動及景點，特別是龍舟競賽一定要看。

洛克維爾市位處美國東岸，屬於華盛頓特區的衛星城市，也是馬里蘭州第三大城，人口近7萬人，轄內有許多知名的生醫公司、科技公司、政府單位，經常在新聞報導耳熟能詳的FDA（美國食品藥物管理局）即位在洛克維爾市。

市公所表示，洛克維爾有強大的台灣裔社群，鄰近駐美台北經濟文化代表處、華府台灣文化中心等單位，因此華盛頓郵報曾把洛克維爾市稱為「小台北」，洛克維爾市近幾年都會舉辦台灣珍珠奶茶節，推廣台灣文化與美食，宜蘭姊妹市促進會也曾推派藝文團體前往表演。

宜蘭市與洛克維爾市2019年締結姐妹市，互有交流，但3年前由於疫情造成邊境政策緊縮，洛克維爾市訪問團遲遲無法成行，如今邊境解封後，睽違多時終於有機會造訪宜蘭，今天一行人參觀市民之森廣場及宜蘭人故事館，紐頓女士大讚景色優美。