太平山蹦蹦車新車啟動 新增環保引擎、無障礙車廂

宜蘭太平山國家森林遊樂區今天舉行蹦蹦車新車啟程，2組新式列車6號、7號今天開始服役，使用環保柴油引擎，搭載自力復軌系統、連動式剎車系統與緊急求救鈴等，並設置無障礙車廂，提供更完善服務；首班列車上午10時半出發，遊客與鐵道迷都興奮不已。

林務局羅東林管處長蕭崇仁說，蹦蹦車過去是太平山載運木材的鐵道，1991年開始改為載運遊客，經過30年時間，機器設備已較老舊，3年前在各界專家委員鑑定下，打造2組新式列車，編號為6號與7號，車頭採用通過歐盟4期標準的環保柴油引擎，提升動力性能也降低污染與噪音。

今天上午10時半首班列車出發，來自高雄的遊客說是第一次搭乘，幸運沒有碰到雨天，能看清楚沿途美麗的風光，十分開心；特地前來搭乘的鐵道迷表示，之前有搭過，前陣子蹦蹦車因為山崩停駛，這次又購入新車，特來懷舊，也入手珍貴的紀念車票。

林管處指出，新式蹦蹦車在車頭增設自力復軌系統，若列車脫軌，工作人員可自行操作復軌，無須借助其他機械設備；過去只有車頭裝載剎車，新式列車10節車廂全設有連動剎車系統，並加裝行車紀錄器與乘客緊急求救鈴、廣播系統等等，增加安全性。