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台東最大原民聚落等75年 馬當部落終於有聚會所

中央社／ 台東縣20日電

台東原住民聚落中最大部落－台東市馬當Matang部落，過去75年來沒有聚會所，今天結合文健站的聚會所啟用，阿美族人盛裝慶祝，今年豐年祭再也不用在收割後稻田舉行。

今天上午馬當部落的阿美族長輩穿著傳統服飾，出席新建的聚會所舉行剪綵啟用儀式，行政院秘書長李孟諺及原民會主委夷將．拔路兒（Icyang Parod）參加。

李孟諺致詞時表示，在原住民族傳統社會裡，聚會所是部落舉辦歲時祭儀及部落青年接受文化教育的重要場所，而現今的聚會所也提供文化健康站、舉辦喜宴、打球等活動場所。

由於聚會所是部落重要的集會場所，所以從蔡總統執政以來非常重視聚會所設立，原民會已投入新台3億元補助台東縣政府興建27座部落聚會所，目前已有18座部落聚會所完工，其中台東市馬當部落、普悠瑪部落、馬蘭部落與卡大地布部落4座聚會所已啟用。

李孟諺表示，蔡總統執政後原住民預算從2017年的新台幣70幾億元到112年度大幅成長到104.67億元，這些預算致力於語言振興、文化傳承、文化健康站及聚會所等建設，讓原住民每個聚落有更完善設施；另外，也針對原保地增劃編4千多公頃，也爭取到明年第3屆世界原住民族旅遊高峰會在台灣舉辦，這也是很難得的成果。

夷將．拔路兒表示，馬當Matang部落原來是馬蘭部落的耕地，因日治時期，日本政府要求種植蓬萊米並提高產量，將土地綠肥植物田菁發放族人種植，族人稱之Pamatangan，久而故稱此地為sa matangan aniyaro'，後因馬蘭部落原居住地受到都市化發展影響，不少族人遷移至耕地居住後形成新部落，命名為馬當Matang，有3200多人，為全國最多族人的部落。

但是過去75年來沒有聚會所，每年只能在收割後的稻田或借用學校場地舉辦豐年祭；透過地方和中央解決土地問題及經費後，終於有固定聚會所。

聚會 原住民

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