台東關山昔日肺病療養院 變身原民食農教育空間

台東關山鎮崁頂段「肺病療養院」舊址，過去曾是芥菜種會免費幫助原民醫治肺病的場所，今天改造工程動土，未來將成為推動原民食農文化教育、職能培力與創造工作機會的場域。

基督教芥菜種會今天在關山鎮崁頂段「肺病療養院」舊址，舉辦「Munhuma食農文化教育空間」動土儀式，芥菜種會執行李肇家、布農族耆老胡金娘、海端鄉長胡金至、縣議員張全馨嵐等出席。

根據芥菜種會資料，「Munhuma食農文化教育空間」預定地，為芥菜種會創辦人、美籍宣教士孫理蓮創辦的肺病療養院舊址。1950年代山區醫療資源匱乏，原住民飽受肺病所苦，孫理蓮陸續在南投埔里、花蓮山廣（今佳民村）、屏東新埤、台東新港（今成功鎮）及關山鎮，設置共5間肺病療養院。

位在關山的院址，初期以泥土、竹子砌成牆，瓦屋頂和水泥板搭建，孫理蓮後來在寫給美國友人的募款書信提及：「肺病療養院約有50位病患，…竹子和泥漿建築的病房，經過颱風吹襲，雨季的雨水滲透，已不適合居住。」

在來自海外的捐款支持下，關山肺病療養院於1963年整修重建，進一步改善醫療照顧環境。

李肇家指出，「Munhuma食農文化教育空間」預定用地，曾是芥菜種會免費幫助原住民醫治肺病的重要場所，至今持續傳承助人的使命，原址將成為推動原住民食農文化教育、職能培力與創造工作機會的場域，讓部落流失的青壯年重返家鄉，再造原鄉產業與文化價值。

「Munhuma食農文化教育空間」預計最快明年開始運作，第1期經費需求53萬6500元，芥菜種會邀請社會大眾一起發揮影響力，推動部落青年返鄉，創造工作機會與原鄉產業永續。

阿美族人馬躍（Mayaw ihot Cilangasan）對這片土地有很深的情感，他說，肺病療養院關閉後，芥菜種會在此設立學園、學生中心（宿舍），提供來自長濱、光復等外地原住民學生寄宿，40年前他讀高中時就曾在此生活。

馬躍表示，離鄉多年再度回到關山崁頂，對這塊土地未來將作為復育傳統文化、發展在地產業的場域有深切期盼，同時也希望將自己擅長的木雕工藝和苧麻編織等傳統技藝分享、傳承給下一代，共同為返鄉部落青年領路，永續部落文化。