助資收個體戶 花蓮累計發百萬補助弱勢拾荒者
花蓮弱勢收資源回收者有75人，環保局與各鄉鎮市公所清潔隊辦理「資收關懷計畫」，提供普遍優於回收市場的價格收購，補貼一倍的價格，上限為5千元，還有到府收運服務等，累計補助金額達162萬元，希望照顧更多有需求的資收個體戶，讓生活更有保障。
花蓮縣今年至5月底累計補助338人次，累計補助金額達162萬1375元。環保局廢棄物管理科長張華砡表示，給予資源回收者補貼，舉例假設紙類1公斤7元，賣出500元，環保局再給500元，等於多了一倍的錢，上限5千元。
環保局指出，受疫情影響，資收物市場收購價格下跌，導致資收個體戶收入銳減，為降低對於弱勢資收個體戶造成的衝擊，推動執行「資收關懷計畫」，以關懷弱勢出發，用高於市場價格的補助單價收購資收物，每人每月回收補助上限為5000元。
環保局表示，各行政區中，以花蓮市、壽豐鄉及鳳林鎮參與資收關懷計畫人數最多，鼓勵各區清潔隊協助發掘需要協助弱勢拾荒者，並輔導參與資收關懷計畫；若符合者有意參與資收關懷計畫，可洽詢所轄鄉鎮市公所清潔隊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言