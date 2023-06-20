快訊

水獺控必載！9款限時免費LINE貼圖 狂用撒嬌話術「人家想要這個」送愛人

幫司法院重懲石木欽！李伯道涉性騷竟可退休 司法院回應了

明年上路！教育部一年砸150億補貼 私校生學費年減2.5萬

助資收個體戶 花蓮累計發百萬補助弱勢拾荒者

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
受疫情影響，資收物市場收購價格下跌，花蓮補助弱勢拾荒者每月最高5000元。圖／花蓮縣環保局提供
受疫情影響，資收物市場收購價格下跌，花蓮補助弱勢拾荒者每月最高5000元。圖／花蓮縣環保局提供

花蓮弱勢收資源回收者有75人，環保局與各鄉鎮市公所清潔隊辦理「資收關懷計畫」，提供普遍優於回收市場的價格收購，補貼一倍的價格，上限為5千元，還有到府收運服務等，累計補助金額達162萬元，希望照顧更多有需求的資收個體戶，讓生活更有保障。

花蓮縣今年至5月底累計補助338人次，累計補助金額達162萬1375元。環保局廢棄物管理科長張華砡表示，給予資源回收者補貼，舉例假設紙類1公斤7元，賣出500元，環保局再給500元，等於多了一倍的錢，上限5千元。

環保局指出，受疫情影響，資收物市場收購價格下跌，導致資收個體戶收入銳減，為降低對於弱勢資收個體戶造成的衝擊，推動執行「資收關懷計畫」，以關懷弱勢出發，用高於市場價格的補助單價收購資收物，每人每月回收補助上限為5000元。

環保局表示，各行政區中，以花蓮市、壽豐鄉及鳳林鎮參與資收關懷計畫人數最多，鼓勵各區清潔隊協助發掘需要協助弱勢拾荒者，並輔導參與資收關懷計畫；若符合者有意參與資收關懷計畫，可洽詢所轄鄉鎮市公所清潔隊。

資收關懷計畫用高於市場價格的補助單價收購資收物，每人每月回收補助上限5000元。圖／花蓮縣環保局提供
資收關懷計畫用高於市場價格的補助單價收購資收物，每人每月回收補助上限5000元。圖／花蓮縣環保局提供

花蓮 資源回收 廢棄物 環保

延伸閱讀

小心有毒！花蓮6人吃高寮大橋旁野生綠褶菇嘔吐腹瀉

端午4天連假後天登場 北市環保局不打烊僅這天停收垃圾

端午連假北市垃圾正常收運 服務不打烊

昔日的海上公路 豪華郵輪縮小版「花蓮輪」通航八年

相關新聞

小心有毒！花蓮6人吃高寮大橋旁野生綠褶菇嘔吐腹瀉

花蓮近日天氣高溫潮濕，適合野菇生長，卻不是所有菇類都可以吃。花蓮縣衛生局接獲醫院通報，有6人疑似烹煮吃下高寮大橋旁野生的...

疫情解封！宜蘭童玩節推出新亮點 水陸空遊戲等你來挑戰

疫情解封後新的一年，宜蘭童玩節大型活動即將登場，今年以水陸空呈現「童玩原宇宙」主題，增添多項創意新亮點，包括空域的星際擺...

助資收個體戶 花蓮累計發百萬補助弱勢拾荒者

花蓮弱勢收資源回收者有75人，環保局與各鄉鎮市公所清潔隊辦理「資收關懷計畫」，提供普遍優於回收市場的價格收購，補貼一倍的...

等待75年！人口超過3千人的馬當部落終於迎來聚會所

「對不起讓族人久等了！」台東阿美族馬當Matang部落族人多達3200人，號稱全台最大原民部落，不過75年來沒有聚會所，...

端午連假將至遊客將湧入 宜縣警局投入3200人力管制交通

端午節4天連假將至，大量遊客將湧入東部，訂房率達到8成，國道5號、蘇花路廊將現車潮，假期前一天21日就有可能出現壅塞狀況...

影／全球唯一Q版媽祖球升空 饒慶鈴：為台東為世界祈福

台東縣政府與台東天后宮合資打造的「Q版媽祖球」，今天清晨在台東鹿野高台升空，台東縣長饒慶鈴、台東天后宮董事長林有德等人，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦