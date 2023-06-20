助資收個體戶 花蓮累計發百萬補助弱勢拾荒者

花蓮弱勢收資源回收者有75人，環保局與各鄉鎮市公所清潔隊辦理「資收關懷計畫」，提供普遍優於回收市場的價格收購，補貼一倍的價格，上限為5千元，還有到府收運服務等，累計補助金額達162萬元，希望照顧更多有需求的資收個體戶，讓生活更有保障。

花蓮縣今年至5月底累計補助338人次，累計補助金額達162萬1375元。環保局廢棄物管理科長張華砡表示，給予資源回收者補貼，舉例假設紙類1公斤7元，賣出500元，環保局再給500元，等於多了一倍的錢，上限5千元。

環保局指出，受疫情影響，資收物市場收購價格下跌，導致資收個體戶收入銳減，為降低對於弱勢資收個體戶造成的衝擊，推動執行「資收關懷計畫」，以關懷弱勢出發，用高於市場價格的補助單價收購資收物，每人每月回收補助上限為5000元。