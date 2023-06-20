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等待75年！人口超過3千人的馬當部落終於迎來聚會所

聯合報／ 記者徐白櫻卜敏正／台東即時報導
台東馬當部落族人以傳統儀式祈福，祈求祖靈庇佑族人。記者徐白櫻／攝影
台東馬當部落族人以傳統儀式祈福，祈求祖靈庇佑族人。記者徐白櫻／攝影

「對不起讓族人久等了！」台東阿美族馬當Matang部落族人多達3200人，號稱全台最大原民部落，不過75年來沒有聚會所，只能利用稻田或學校空地舉辦豐年祭。在眾所期待中，象徵台東山峰與海浪，以祖靈之眼圖騰環繞，並凸顯大海子民的文化聚會所今天落成，全台東已有8成原民聚落擁有聚會所。

今早馬當族人以傳統儀式告慰祖靈，歷經多年等待，共斥資3千萬，涵蓋鋼棚、公共廁所及文化健康站的聚會所剪綵啟用。縣府原民處指出，九邊形折板屋頂象徵山峰及海浪，祖靈之眼的團騰羅列在屋頂上，並以阿美族常用色紅、黑當配色，展現海洋文化特色。

部落主席郭承僖指出，馬當原屬馬蘭部落，1933年起，因風災及太平洋戰爭鬧飢荒，部分族人陸續遷移至太平溪開墾，有人為了不想繳一頭牛或二頭牛罰金半夜偷偷遷徙，族人承襲馬蘭習俗辦豐年祭，起初在自家廣場辦，後來四處找尋空地，等待多年終於有固定場地辦祭儀。

行政院秘書長李孟諺、原民會主委夷將·拔路兒及縣長饒慶鈴等人主持啟用儀式。李孟諺表示，聚會所是年輕人向長輩學習文化及祭儀的重要場地，近年原民會編列3億經費補助縣府籌辦聚會所，共核定27個聚會所，目前為止完成18處。

饒慶鈴說，馬當部落為原民會736個核定部落中人數最多，75年來無固定聚會所，以後族人辦祭儀不用再怕颳風下雨；台東有多達184個原住民部落，縣府已完成148個聚會所，涵蓋率超過8成，持續朝南島文化首都邁進。

台東阿美族馬當部落聚會所今天落成啟用，以後歲時祭儀不用擔心颳風下雨。記者徐白櫻／攝影
台東阿美族馬當部落聚會所今天落成啟用，以後歲時祭儀不用擔心颳風下雨。記者徐白櫻／攝影
台東馬當部落聚會所採用九邊形折板屋頂，象徵山峰及海浪，屋頂上還有祖靈之眼圖騰。記者徐白櫻／攝影
台東馬當部落聚會所採用九邊形折板屋頂，象徵山峰及海浪，屋頂上還有祖靈之眼圖騰。記者徐白櫻／攝影
左起台東縣長饒慶鈴、行政院秘書長李孟諺、原民會主委夷將·拔路兒等人主持剪綵儀式，以後部落長輩也有場地聚會。記者徐白櫻／攝影
左起台東縣長饒慶鈴、行政院秘書長李孟諺、原民會主委夷將·拔路兒等人主持剪綵儀式，以後部落長輩也有場地聚會。記者徐白櫻／攝影

台東 阿美族 饒慶鈴

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