等待75年！人口超過3千人的馬當部落終於迎來聚會所

「對不起讓族人久等了！」台東阿美族馬當Matang部落族人多達3200人，號稱全台最大原民部落，不過75年來沒有聚會所，只能利用稻田或學校空地舉辦豐年祭。在眾所期待中，象徵台東山峰與海浪，以祖靈之眼圖騰環繞，並凸顯大海子民的文化聚會所今天落成，全台東已有8成原民聚落擁有聚會所。

今早馬當族人以傳統儀式告慰祖靈，歷經多年等待，共斥資3千萬，涵蓋鋼棚、公共廁所及文化健康站的聚會所剪綵啟用。縣府原民處指出，九邊形折板屋頂象徵山峰及海浪，祖靈之眼的團騰羅列在屋頂上，並以阿美族常用色紅、黑當配色，展現海洋文化特色。

部落主席郭承僖指出，馬當原屬馬蘭部落，1933年起，因風災及太平洋戰爭鬧飢荒，部分族人陸續遷移至太平溪開墾，有人為了不想繳一頭牛或二頭牛罰金半夜偷偷遷徙，族人承襲馬蘭習俗辦豐年祭，起初在自家廣場辦，後來四處找尋空地，等待多年終於有固定場地辦祭儀。

行政院秘書長李孟諺、原民會主委夷將·拔路兒及縣長饒慶鈴等人主持啟用儀式。李孟諺表示，聚會所是年輕人向長輩學習文化及祭儀的重要場地，近年原民會編列3億經費補助縣府籌辦聚會所，共核定27個聚會所，目前為止完成18處。