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端午連假將至遊客將湧入 宜縣警局投入3200人力管制交通

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
端午連假將至，大量遊客將湧入東部，國道5號、蘇花路廊是易壅塞路段，宜蘭縣警局將投入3200人力管制交通。圖／宜蘭縣警局提供
端午連假將至，大量遊客將湧入東部，國道5號、蘇花路廊是易壅塞路段，宜蘭縣警局將投入3200人力管制交通。圖／宜蘭縣警局提供

端午節4天連假將至，大量遊客將湧入東部，訂房率達到8成，國道5號、蘇花路廊將現車潮，假期前一天21日就有可能出現壅塞狀況，宜蘭縣警局預計投入3200警力、民力，加強重要道路、熱門景點交通疏導，並編排交通快打警力因應突發狀況。

縣警局指出，國5南下從6月21日上午9時就會進入交通尖峰時段，持續到凌晨，22日上午5時到下午4時、23日上午6時到下午3時南下都有大量車潮；北返則為23日下午1時到凌晨0時、24日上午10時到凌晨0時、25日上午9時到下午8時。

蘇花路廊部分，公路總局第四區養護工程處估計，22日是南下高峰，全日將湧入18000輛車次，上午5時到下午2時會是尖峰時段，平均車流量每小時850到950輛，北上高峰則在24日中午12時到下午6時，全天交通量為15100輛。

縣警局提醒，高公局22日上午0時到中午12時、23日上午5時到中午12時將封閉國5石碇、坪林南下入口匝道，24、25日

下午1時到6時於蘇澳到頭城交流道北向入口實施高乘載管制；公路總局將在22日上午5時到下午5時、23日上午7時到11時、24日下午2時到下午6時、25日中午12時到下午8時開放蘇花改路肩供大客車行駛，雙向禁止21公噸以上大客車通行。

端午連假將至，大量遊客將湧入東部，國道5號、蘇花路廊是易壅塞路段，宜蘭縣警局將投入3200人力管制交通。圖／宜蘭縣警局提供
端午連假將至，大量遊客將湧入東部，國道5號、蘇花路廊是易壅塞路段，宜蘭縣警局將投入3200人力管制交通。圖／宜蘭縣警局提供

蘇花路廊 車潮 高乘載管制 端午節 連假

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