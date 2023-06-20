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基座刻有花蓮字樣…德國公園石獅子 身世之謎待解

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
德國波茨坦一座公園裡矗立一對石獅子，花蓮縣文化局長信箱收到來自德國的信，希望能解開石獅子身世之謎。圖／花蓮縣文化局提供
德國波茨坦一座公園裡矗立一對石獅子，花蓮縣文化局長信箱收到來自德國的信，希望能解開石獅子身世之謎。圖／花蓮縣文化局提供

花蓮縣文化局長信箱日前接獲來自德國的求助信，信中指出，德國波茨坦一座公園裡矗立著一對石獅子，基座刻有「HUALIEN TAIWAN ROC」、「POTSTAUSEND 1993」字樣，想要知道石獅子的來由；不過，文化局不清楚為何德國會有石獅子，身世之謎待解。

來自德國波茨坦的信件署名Wolfgang Moertl表示，波茨坦有兩隻大理石獅子是花蓮於1993年為了紀念建市1000周年贈予波茨坦市，他自己正在準備關於波茨坦景點講座，想介紹石獅子。

信中提問，「花蓮為什麼要為波茨坦建市1000周年，獻上這麼貴重的禮物？花蓮與波茨坦的接觸是怎麼來的？這兩隻大理石獅子是在台灣製造，用船舶或飛機運送到德國，還是在德國製造？」也問及石獅子代表的文化意涵。

花蓮縣文化局表示，仔細看石獅子基座沒有署名哪個單位贈送，經查找資料及詢問相關人員，花蓮縣政府、花蓮市公所並未與波茨坦市締結姐妹市，沒有致贈石獅子給德國。

文化局視覺藝術科長林鍾妏轉述，曾在大理石工廠工作的花蓮石雕藝術家許禮憲的說法，研判石獅子是出自榮民大理石工廠的作品，但工廠拆除時沒留任何資料，只有根據員工說當年曾接過外交部委刻石獅子的訂單。

林鍾妏問過很多藝術家與文人，只知石獅子雕刻風格花蓮出產，但在30年前由那個單位贈送就不清楚，文化局會續蒐集資料，若沒有新資訊，近日將回覆對方表明是花蓮出產，並附上文史專家說明石獅子的文化意涵。

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