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105幅畫長達1.2公里…二龍競渡河堤彩繪牆 礁溪新亮點

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
花了半年多時間完成的「礁溪鄉二龍河堤圍牆彩繪」昨天揭牌。記者戴永華／攝影
花了半年多時間完成的「礁溪鄉二龍河堤圍牆彩繪」昨天揭牌。記者戴永華／攝影

具有225年歷史的礁溪「二龍競渡」被國家列入無形文化資產，但河堤圍牆斑駁，有礙景觀，鄉公所爭取經費花半年多時間委請廠商完成105幅畫，長達1.2公里的彩繪牆，昨天舉辦河堤彩繪圍牆揭牌，每幅畫呈現礁溪大型活動及知名景點，是目前宜蘭最長河堤彩繪地景藝術。

礁溪鄉二龍村位於十一股溪、湯圍溪與得子口溪的沖積扇，20幾年前為了避免水患而興建河堤圍牆，此處圍牆也是得子口溪第五期整治計畫工程之一；早期二龍河頂城的淇武和下城的洲仔尾，每年端午節兩聚落以沒有龍頭的龍舟，舉辦高跪姿的划舟競賽，225年來民俗節慶活動傳承至今，更被國家列入無形文化資產。

20幾年來的河堤牆面年久失修斑駁，長滿雜草青苔，有礙觀瞻，附近又有去年啟用的礁溪二龍之心廣場，遊客絡繹不絕，地方人士與鄉公所都認為圍牆實有整修必要。

二龍河堤圍牆彩繪花了半年多時間，牆面煥然一新，過程中由鄉公所提供創作主題元素，包括礁溪重要活動、景點及風土民情等，委由廠商設計彩繪完成105幅畫，部分彩繪更採用3D立體設計，民眾站在一旁合影入境，整個身影能夠融入成為畫作人物之一，饒富趣味。

鄉長張永德感謝前二龍村長何政儒向相關單位反映建議，現任村長林素霞從旁協助，鄉公所編列經費獲得鄉民代表支持，其中縣府補助該案50萬，更動員相關單位清洗牆面、清除矮灌木等，總計投入上百萬營造美景，歡迎大家端午連假到礁溪觀看二龍競渡與彩繪拍照打卡。

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