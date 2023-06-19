德國波茨坦公園石獅子刻花蓮英文 追查身世之謎

花蓮縣文化局長信箱收到來自德國的求助信件，信中指出，德國波茨坦（Potsdam）一座公園裡矗立一對石獅子，基座刻有「HUALIEN TAIWAN ROC」、「POTSTAUSEND 1993」字樣，想要知道石獅子的來由。不過文化局不清楚為何德國會有石獅子，身世之謎待解。

文化局長信箱日前收到一封來自德國波茨坦的信件，署名Wolfgang Moertl表示，波茨坦有兩隻大理石獅子，是台灣花蓮於1993年為紀念建市1000周年贈予波茨坦市。自己正在準備關於波茨坦景點講座，想介紹石獅子。

信中提問，「花蓮為什麼要為波茨坦建市1000周年，獻上這麼貴重的禮物？花蓮與波茨坦的接觸是怎麼來的？這兩隻大理石獅子是在台灣製造，然後用船舶或飛機運送到德國，還是在德國製造？」也問及石獅子的文化意涵等。

花蓮縣文化局表示，經查找資料及詢問相關人員，花蓮縣政府、花蓮市公所目前未與波茨坦市締結姐妹市，也沒有致贈石獅子給德國，而石獅子基座上沒有署名哪個單位。

文化局視覺藝術科長林鍾妏轉述，曾在榮民大理石工廠工作的花蓮石雕藝術家許禮憲的說法，許禮憲依照波茨坦的石獅子照片，研判是出自榮民大理石工廠的作品。但工廠拆除時，沒有留下任何歷史資料，只有當時的員工說，那個年代曾接過外交部訂購雕刻石獅子的訂單。

林鍾妏表示，問過很多藝術家與文人，只知道石獅子的雕刻風格是花蓮出產，但在30年前是外交或民間贈送的就不清楚。猜測當時有人或單位訂購，雕刻者就依照要求刻字，加上石獅子作為藝術品文化交流的作品已行之有年，目前仍難以得知是誰贈送。