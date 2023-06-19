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基隆過端午停辦龍舟賽換龍舟板趣味賽登場 特教班也組隊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市端午龍舟嘉年華會21日登場，副市長邱佩琳（左）今天為龍舟點晴，祈求活動順利。圖／基市府提供
基隆市端午龍舟嘉年華會21日登場，副市長邱佩琳（左）今天為龍舟點晴，祈求活動順利。圖／基市府提供

基隆市端午龍舟嘉年華會21日登場，今年雖未照慣例舉辦划龍舟競賽，改辦大型龍舟板趣味競賽，仍在今天舉行開光、祭江儀式，由副市長邱佩琳等人為龍舟點晴，再讓龍舟下水巡江祈福，祈求活動順利。

6月22日是端午節，市府21日上午9點到下午3點在國立台灣海洋大學小艇碼頭舉辦嘉年華會。除了水域有大型龍舟板趣味競賽，陸域也有安排基隆市餐車協會推出創意市集，邀請民眾當天前往同樂。

基市府教育處今天舉辦龍舟點睛開光儀式，八斗國小醒獅隊表演開場後，延請道教法師祝禱，並安排邱佩琳等人分別在6艘龍舟的頭部、眼睛、身體和尾巴等部位點上紅漆，接著灑淨，象徵祈福。儀式完成後，龍舟下水在小艇碼頭水域巡江，祈求活動平安順利，市運昌隆。

邱佩琳說，點睛儀式象徵為今年端午龍舟嘉年華會活動揭開序幕，歡迎民眾21日到場同樂。市府為了推廣身心障礙者權利公約，落實基隆成為亞洲最有愛的城市，今年龍方活動增設「動無礙」組別，邀請身心障礙團體與集中式特教班學生組隊參加。

教育處表示，每年舉辦傳統龍舟競賽的用意，在發揚民間傳統習俗，創造觀光資源，提倡全民休閒活動，只是舉辦多年後出現流弊，有報名單位募集「傭兵」參賽，有違推動全民參與初衷，因此今年改辦龍舟板趣味競賽。

教育處說，傳統龍舟1艘共有16人操槳，龍舟板則是每隊10人，今年共有29隊報名參加。活動當天在小艇碼頭有舉辦創意市集，並有水域安全宣導等活動，歡迎民眾扶老攜幼參加，提前共度端午佳節盛會。

基隆市端午龍舟嘉年華會21日登場，副市長邱佩琳今天為龍舟點晴，祈求活動順利。記者邱瑞杰／攝影
基隆市端午龍舟嘉年華會21日登場，副市長邱佩琳今天為龍舟點晴，祈求活動順利。記者邱瑞杰／攝影
基隆市端午龍舟嘉年華會21日登場，副市長邱佩琳等人今天為龍舟點晴，祈求活動順利。記者邱瑞杰／攝影
基隆市端午龍舟嘉年華會21日登場，副市長邱佩琳等人今天為龍舟點晴，祈求活動順利。記者邱瑞杰／攝影
基隆市端午龍舟嘉年華會21日登場，副市長邱佩琳等人今天為龍舟點晴，祈求活動順利。記者邱瑞杰／攝影
基隆市端午龍舟嘉年華會21日登場，副市長邱佩琳等人今天為龍舟點晴，祈求活動順利。記者邱瑞杰／攝影
基隆市端午龍舟嘉年華會21日登場，市府今天舉辦龍舟點晴儀式後，龍舟下水巡江祈福。記者邱瑞杰／攝影
基隆市端午龍舟嘉年華會21日登場，市府今天舉辦龍舟點晴儀式後，龍舟下水巡江祈福。記者邱瑞杰／攝影

創意市集 碼頭 基隆

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