給學童安全回家的路 林右昌視察台東仁愛國小通學步道

內政部長林右昌今天前往台東市仁愛國小，視察學童上下學動線，強化執行仁愛國小通學道路環境改善工程，縣府也向內政部申請，改善校園周邊交通安全改善計畫，建置通學步道，經費686萬餘元，待中央核定後即可發包作業。

林右昌、台東副縣長王志輝、市長陳銘風、縣府教育處長蔡美瑤、建設處長蔡勝雄、立委劉櫂豪等人，今天前往台東市仁愛國小，視察縣府提案四維路一段464巷通學步道改善案，並聽「仁愛國小通學道路改善工程」簡報。

仁愛國小校長曹音鵬說明，學校校門口四維路、精誠路，先前已由市公所協助，爭取改善經費建置通學步道，此次希望增設四維路一段464巷通學步道，讓學童上放學更加完善。

縣府教育處表示，仁愛國小因通學步道與道路等高差距，致車輛易違停於步道，學生上學、放學需行走於道路上，為避免人車爭道險象環生，並提供學生上放學安全空間，建置通學步道，預估113年完工。