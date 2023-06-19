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給學童安全回家的路 林右昌視察台東仁愛國小通學步道

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
內政部長林右昌今天前往台東市仁愛國小，視察學童上下學動線。記者卜敏正／翻攝
內政部長林右昌今天前往台東市仁愛國小，視察學童上下學動線。記者卜敏正／翻攝

內政部林右昌今天前往台東市仁愛國小，視察學童上下學動線，強化執行仁愛國小通學道路環境改善工程，縣府也向內政部申請，改善校園周邊交通安全改善計畫，建置通學步道，經費686萬餘元，待中央核定後即可發包作業。

林右昌、台東副縣長王志輝、市長陳銘風、縣府教育處長蔡美瑤、建設處長蔡勝雄、立委劉櫂豪等人，今天前往台東市仁愛國小，視察縣府提案四維路一段464巷通學步道改善案，並聽「仁愛國小通學道路改善工程」簡報。

仁愛國小校長曹音鵬說明，學校校門口四維路、精誠路，先前已由市公所協助，爭取改善經費建置通學步道，此次希望增設四維路一段464巷通學步道，讓學童上放學更加完善。

縣府教育處表示，仁愛國小因通學步道與道路等高差距，致車輛易違停於步道，學生上學、放學需行走於道路上，為避免人車爭道險象環生，並提供學生上放學安全空間，建置通學步道，預估113年完工。

建設處表示，除依部長指示，強化執行通學步道工程，後續將再追加預算，延申周邊道路，從強國街到四維路道路安全工程。

內政部長林右昌今天前往台東市仁愛國小，視察學童上下學動線。記者卜敏正／翻攝
內政部長林右昌今天前往台東市仁愛國小，視察學童上下學動線。記者卜敏正／翻攝
台東市四維路一段464巷通學步道示意圖。圖／台東縣政府提供
台東市四維路一段464巷通學步道示意圖。圖／台東縣政府提供

台東 林右昌 內政部

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