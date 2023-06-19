基隆市府擬成立兒童局處 預計113年完成

基隆市長謝國樑今天表示，市府規劃以0歲至12歲為對象，設立兒童專責機構，至於是「局」或「處」待確認，預計明年完成。

監察委員蘇麗瓊今天前往基隆市政府拜會謝國樑，謝國樑會後接受媒體聯訪說，基隆市政府會有些微組織改造，希望設立兒童專責機構，以0歲至12歲為主要關心對象，主管兒童遊具的市府都市發展處公園管理科一定會納入，至於會設立「局」或「處」待確認，預計明年完成。

謝國樑指出，他感覺市府缺少關心孩童權益和主導政策走向及發生事件時緊急處理的單位，市府教育處雖已設立許多相關單位，但為表達市府對孩童的重視，盼兒童在成長學習歷程中，所有可能會碰到需要注意的事，由此專責機構盡早規劃。

新北市私立幼兒園疑餵藥案延燒，中華民國幼教聯合總會昨天在臉書（Facebook）粉絲專頁發表聲明，在未釐清事情真相前，呼籲幼兒「生病不入校、老師不餵藥」，暫時停止幼兒園及教保人員進行餵藥行為。

謝國樑說，中央在這件事強打新北市，感覺新北市孤立無援，站在區域共好立場，他希望能盡一己之力關心新北市，也讓擔心的家長稍微放心，同時，基隆市已發生幼兒園老師不肯幫忙餵藥案例，希望不要過度打壓幼教老師。

謝國樑表示，新北私立幼兒園疑餵藥案一定要水落石出，「如果餵藥都是問題，那不餵藥的問題，未來也會更大」，希望這件事能把個案的真相水落石出，但不要無限上綱，好像所有案件都是通案。

謝國樑說，民主進步黨基隆市議會黨團基於關心孩子，要求市府針對幼兒園全面普檢，此舉會讓幼教界擔心，幼教老師如果以後都不餵藥，會對孩子造成影響，不要在此時抹滅幼教老師的努力，市府教育處也正規劃舉辦活動，適度鼓勵幼教老師。

市府教育處表示，16日接獲通報，疑有幼兒園婉拒餵藥，經調查後，是名父親當天早上帶孩子至幼兒園上課，僅將藥水交給園方但未攜帶託藥單，經園方聯繫後，孩子的母親當天上午已將託藥單送至幼兒園，園方當天中午已協助孩子用藥。