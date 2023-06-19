文化資產二龍競渡河堤彩繪1.2公里 礁溪拍照打卡新亮點

具有225年歷史的礁溪「二龍競渡」被國家列入無形文化資產，但河堤圍牆斑駁，有礙地方文化景觀，鄉公所爭取經費花了半年多時間委請廠商進行圍牆彩繪，完成105幅畫，長達1.2公里，今天圍牆彩繪揭牌，呈現礁溪大型活動及知名景點，是目前宜蘭縣最長的河堤彩繪地景藝術。

礁溪鄉二龍村位於十一股溪、湯圍溪與得子口溪的沖積扇，20幾年前為了避免水患而興建河堤圍牆，此處圍牆也是得子口溪第五期整治計畫工程之一；早期二龍河頂城的淇武和下城的洲仔尾，每年端午節兩聚落以沒有龍頭的龍舟、採高跪姿划舟競賽，225年來的民俗文化節慶活動傳承至今，更被國家列入無形文化資產。

20幾年來的河堤牆面年久失修斑駁，長滿雜草青苔，有礙觀瞻，附近又有去年啟用的礁溪二龍之心廣場，遊客絡繹不絕，地方人士與鄉公所都認為圍牆實有整修的必要。

「礁溪鄉二龍河堤圍牆彩繪」花了半年多時間，使得牆面煥然一新，過程中由鄉公所提供創作主題元素，包括礁溪鄉重要活動、景點及風土民情等，委由廠商設計彩繪共完成105幅畫，部分彩繪畫作更採用3D立體設計，民眾站在一旁合影入境，整個身影能夠融入成為畫作的人物之一，饒富趣味。