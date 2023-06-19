快訊

童年親睹母出軌衝擊大 黃子佼突爆大小S嗑藥「我不得不吃」

評／男性憂成性騷擾加害者？心理師：關鍵在缺乏這項能力

新光金與台新金「金金併」何時登場？ 黃天牧發言藏玄機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

文化資產二龍競渡河堤彩繪1.2公里 礁溪拍照打卡新亮點

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
花了半年多時間完成的「礁溪鄉二龍河堤圍牆彩繪」今天揭牌，總共105幅畫、長達1.2公里，是目前宜蘭縣最長的河堤彩繪，將成為打卡新亮點。記者戴永華／攝影
花了半年多時間完成的「礁溪鄉二龍河堤圍牆彩繪」今天揭牌，總共105幅畫、長達1.2公里，是目前宜蘭縣最長的河堤彩繪，將成為打卡新亮點。記者戴永華／攝影

具有225年歷史的礁溪「二龍競渡」被國家列入無形文化資產，但河堤圍牆斑駁，有礙地方文化景觀，鄉公所爭取經費花了半年多時間委請廠商進行圍牆彩繪，完成105幅畫，長達1.2公里，今天圍牆彩繪揭牌，呈現礁溪大型活動及知名景點，是目前宜蘭縣最長的河堤彩繪地景藝術。

礁溪鄉二龍村位於十一股溪、湯圍溪與得子口溪的沖積扇，20幾年前為了避免水患而興建河堤圍牆，此處圍牆也是得子口溪第五期整治計畫工程之一；早期二龍河頂城的淇武和下城的洲仔尾，每年端午節兩聚落以沒有龍頭的龍舟、採高跪姿划舟競賽，225年來的民俗文化節慶活動傳承至今，更被國家列入無形文化資產。

20幾年來的河堤牆面年久失修斑駁，長滿雜草青苔，有礙觀瞻，附近又有去年啟用的礁溪二龍之心廣場，遊客絡繹不絕，地方人士與鄉公所都認為圍牆實有整修的必要。

「礁溪鄉二龍河堤圍牆彩繪」花了半年多時間，使得牆面煥然一新，過程中由鄉公所提供創作主題元素，包括礁溪鄉重要活動、景點及風土民情等，委由廠商設計彩繪共完成105幅畫，部分彩繪畫作更採用3D立體設計，民眾站在一旁合影入境，整個身影能夠融入成為畫作的人物之一，饒富趣味。

鄉長張永德感謝前二龍村長何政儒積極向相關單位反映建議，現任村長林素霞從旁協助，鄉公所編列經費獲得鄉民代表支持通過預算，其中縣政府補助該案50萬元，動員相關單位清洗牆面、清除矮木與灌木等，投入很多人力與經費逾百萬元，歡迎大家利用端午節連假到礁溪觀看二龍競渡，與彩繪拍照打卡，品嘗美食。

礁溪二龍之心廣場的對面就是彩繪河堤，兩處景點適合同遊，鄉長張永德歡迎大家利用端午節連假到礁溪觀看二龍競渡與彩繪拍照。記者戴永華／攝影
礁溪二龍之心廣場的對面就是彩繪河堤，兩處景點適合同遊，鄉長張永德歡迎大家利用端午節連假到礁溪觀看二龍競渡與彩繪拍照。記者戴永華／攝影
花了半年多時間完成的「礁溪鄉二龍河堤圍牆彩繪」今天揭牌，總共105幅畫、長達1.2公里，是目前宜蘭縣最長的河堤彩繪，成為打卡新亮點。記者戴永華／攝影
花了半年多時間完成的「礁溪鄉二龍河堤圍牆彩繪」今天揭牌，總共105幅畫、長達1.2公里，是目前宜蘭縣最長的河堤彩繪，成為打卡新亮點。記者戴永華／攝影
花了半年多時間完成的「礁溪鄉二龍河堤圍牆彩繪」今天揭牌，將成為打卡新亮點。記者戴永華／攝影
花了半年多時間完成的「礁溪鄉二龍河堤圍牆彩繪」今天揭牌，將成為打卡新亮點。記者戴永華／攝影
花了半年多時間完成的「礁溪鄉二龍河堤圍牆彩繪」今天揭牌，總共105幅畫、長達1.2公里，是目前宜蘭縣最長的河堤彩繪，將成為打卡新亮點。記者戴永華／攝影
花了半年多時間完成的「礁溪鄉二龍河堤圍牆彩繪」今天揭牌，總共105幅畫、長達1.2公里，是目前宜蘭縣最長的河堤彩繪，將成為打卡新亮點。記者戴永華／攝影
花了半年多時間完成的「礁溪鄉二龍河堤圍牆彩繪」今天揭牌，總共105幅畫、長達1.2公里，是目前宜蘭縣最長的河堤彩繪，成為打卡新亮點。記者戴永華／攝影
花了半年多時間完成的「礁溪鄉二龍河堤圍牆彩繪」今天揭牌，總共105幅畫、長達1.2公里，是目前宜蘭縣最長的河堤彩繪，成為打卡新亮點。記者戴永華／攝影

文化資產 畫作

延伸閱讀

營造白沙屯宗教文化園區 彩繪風車景觀完成「打頭陣」

暑假將至無人機彩繪組裝營夯 崇右下月民航局核定考場

礁溪塭底養殖區大雨回淹釀災損 養殖戶大罵向議員陳情

礁溪救護案件全縣第3高 救護量能不足研議增設四城據點

相關新聞

八斗子變電箱鹽害鏽蝕故障「冒煙噴油」 98戶停電2車受損

基隆市中正路411巷旁1具台電的變壓器，今天一早故障冒煙，絕緣油噴出波及旁邊的汽車，並造成附近98戶停電。台電基隆區營業...

台東空勤機棚啟用 林右昌：上山下海旅遊要有社會責任

空勤總隊台東駐地機棚今辦落成啟用典禮，內政部長林右昌除感謝空勤救援辛苦，更呼籲「每個人都有社會責任」，上山下海遊憩應做好...

文化資產二龍競渡河堤彩繪1.2公里 礁溪拍照打卡新亮點

具有225年歷史的礁溪「二龍競渡」被國家列入無形文化資產，但河堤圍牆斑駁，有礙地方文化景觀，鄉公所爭取經費花了半年多時間...

東海岸大地藝術節 享受陽光海洋與藝術交織

東海岸夏季年度活動「大地藝術節」將登場，藝術家駐地創作、8場次「月光‧海」音樂會及藝文系列活動陸續開展，東管處邀民眾在疫...

憂心花蓮鳳林鎮成光電板森林 居民盼開發透明化

中央推動能源轉型，發展太陽光電，花蓮縣鳳林鎮位於花東縱谷，據業者分析是縱谷線日照時數最長的區域，平坦又寬廣，近年受到光電業者相中，爭相申請地面型太陽光電開發案。

富里鄉長補選 江東成勝出

花蓮縣富里鄉長昨天補選，結果代理鄉長江東成以1962票勝出。他表示，這場勝選是鄉親給予的肯定，一定會盡所有力量與資源，發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦