端午節食品稽查 花蓮衛生局查獲逾期調味料開罰6萬元

本周四（22日）為端午節，粽子與調味料是應景食品，花蓮縣衛生局至製造業場所查獲逾期調味料，違反食品安全衛生管理法，立即要求業者下架並裁處6萬元罰鍰，維護鄉親端午食品安全衛生。

衛生局表示，近日於業者的食材倉庫、廚房等處稽查，查獲有逾期的調味料，當場將證物下架帶回封存。依違反食品安全衛生管理法第15條及該法第44條，處食品業者6萬元罰鍰。

衛生局指出，端午節應景食材多樣化，專案查核抽樣45件食品，包含6件粽子、34件粽子相關餡料及5件生鮮畜產品，檢驗項目包含食品微生物、化學添加物如防腐劑、漂白劑、硼酸及其鹽類、動物用藥乙型受體素等90項次，檢驗結果均符合規定。

衛生局長朱家祥呼籲業者，應落實自主管理，確實遵守食品安全衛生管理法相關規定；製作鹼粽時勿違法添加物硼砂 ，請改用衛福部公告可取代硼砂食品添加物如「三偏磷酸鈉」，對抑制粽身與粽葉黏著非常有效，且可以改善粽子的硬度、黏彈性及咀嚼口感。

朱家祥建議民眾購買粽子時應向信譽良好廠商購買，可留意商家環境衛生，注意是否有包裹不妥當、內容物外漏、內部黏稠成絲狀的情形。