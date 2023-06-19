八斗子變電箱鹽害鏽蝕故障 冒煙噴油 98戶停電2車受損

基隆市中正路411巷旁1具台電的變壓器，今天一早故障冒煙，絕緣油噴出波及旁邊的汽車，並造成附近98戶停電。台電基隆區營業處派員檢修，約3小時後恢復供電。

台電基隆區營業處表示，今天上午6點30分接獲民眾通報，中正路411巷內配電場的1具亭置式變壓器冒煙，隨即派員前往現場查看，發現變壓器因為鹽害鏽蝕，導致故障，並造成絕緣油噴出。

為避免事故擴大，台電採取預防性停電措施，共有98戶受影響。台電人員接著清理地面油漬，吊換故障的變壓器，上午9點半左右復電。

營業處表示，現場有兩輛車被絕緣油噴到，會與車主商談賠償事宜。為避免類似狀況再發生，除落實定期巡視作業，並針對沿海地區將加強巡視變壓器，若有鏽蝕狀況就採行預防性更換作業。