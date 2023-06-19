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東海岸大地藝術節 享受陽光海洋與藝術交織

中央社／ 花蓮縣19日電
2023東海岸大地藝術節將登場，包括藝術家駐地創作、8場次月光．海音樂會及藝文系列活動陸續開展，東管處邀請民眾享受陽光、海洋與藝術交織的旅程。（東部海岸國家風景區管理處提供） 中央社
2023東海岸大地藝術節將登場，包括藝術家駐地創作、8場次月光．海音樂會及藝文系列活動陸續開展，東管處邀請民眾享受陽光、海洋與藝術交織的旅程。（東部海岸國家風景區管理處提供） 中央社

東海岸夏季年度活動「大地藝術節」將登場，藝術家駐地創作、8場次「月光‧海」音樂會及藝文系列活動陸續開展，東管處邀民眾在疫情解封後享受陽光、海洋與藝術交織的旅程。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處發布訊息表示，「2023東海岸大地藝術節」於6月21日在台東都歷園區啟動，並以「越過第五道浪」為策展主題，邀請6名藝術家於東海岸駐地創作。

由希巨‧蘇飛與Alvaro Trugeda、葉海地、夏曼‧瑪德諾‧米斯卡、Andrew Ananda Voogel、上野大作分別在加母子灣遊憩區、宜灣部落、都歷園區、綠島、八仙洞遊憩區進行創作，以越過第五道浪的勇氣，不被打敗的精神，創作寓意深遠作品。

另外，德商百靈佳殷格翰為實踐企業與藝術節的永續結合，支持由西班牙藝術家Jordi Espanola與企業員工們以工作假期形式共同創作1件作品，總共6件作品全數完工。

「月光‧海」音樂會首場正值夏至，以星空為主題，邀請知名表演團體Amis旮亙樂團、吱吱郭芝吟、以達悟族語結合搖滾的Wild Thing野東西、琴人樂坊等，壓軸由舒米恩領軍演出；6月22日售票場次安排杵音文化藝術團、林廣財與老樂手、沈文程、蕭煌奇Ｘ全方位樂團、葉璦菱等，全台7-11 Ibon和現場都可以購票。

至於第4年舉辦的「東海岸藝術生活平台串聯」，由選出20多個藝術工作者及藝文空間，以藝串行動及開放工作室形式，邀請遊客走入並參與東海岸的藝術生活，包括「老闆串生活」、「海岸織旅」展、原漾工坊的「構樹成果展」、以時生活工作室的「山海紮根計畫-由土而生的工藝美學」展等。

東管處表示，民眾若想欣賞東海岸大地藝術節的藝術作品，可搭乘台灣好行東部海岸線、玉長豐濱線郵輪式公車，停靠站點有加路蘭、金樽、東河橋、都歷園區、寧埔、金剛大道及石梯坪景區等，都有藝術作品可觀賞；週末則提供隨車導覽人員，提供更完整解說服務。

若想有專人帶領全程走透透，雄獅旅行社配合大地藝術節活動，推出「月光‧海套裝行程」，目前均已上架開賣。相關詳細資訊可至東管處網站或藝術節活動網站www.teclandart.tw查詢。

藝術節 藝術家

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