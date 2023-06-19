富里鄉長補選 江東成勝出

花蓮縣富里鄉長昨天補選，結果代理鄉長江東成以1962票勝出。他表示，這場勝選是鄉親給予的肯定，一定會盡所有力量與資源，發展富里鄉產業建設。支持民眾得知結果也高興歡呼，認為這是「富里開始改變」的起點。

去年大選後，富里鄉長當選人張容榕因兩度通知未宣誓就職，依法須辦理補選，代理鄉長江東成、前鄉長蘇孝信、新興村長劉文祥、政治素人彭玲芬4人參選。昨天投票日，因適逢農忙期，加上許多人沒回鄉投票，投票率為44.95％，有4641人未投票。

花蓮縣選委會初步統計，江東成獲1962票、劉文祥1174票、蘇孝信464票、彭玲芬139票，其中江東成與劉文祥差788票。

江東成得知勝選後表示，這場勝選是所有鄉親的榮耀，也是給予他個人的肯定，感覺「肩膀上的責任更重了」。64歲江東成為警界出身，曾任花蓮縣政府民政處長、立委傅崐萁花蓮服務處前執行長，去年3月縣府派代玉里鎮長；今年1月代理富里鄉長，個性盡責認真、身段柔軟，受到地方肯定。