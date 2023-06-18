曾經歷當選人未就職窘況！花蓮富里鄉長補選結果出爐 他1962票勝出

花蓮縣富里鄉長今天補選，代理鄉長江東成以1962票勝出。他表示，這場勝選是鄉親給予的肯定，一定會盡所有力量與資源，發展富里鄉產業建設。在競選總部支持民眾高興得歡呼，經過半年終於有鄉長，認為這是「富里開始改變」的起點。完整票數以花蓮縣選舉委員會公告為準。

在去年大選後，富里鄉長當選人張容榕兩度通知未宣誓就職，依法須補選，代理鄉長江東成、前鄉長蘇孝信、新興村長劉文祥、政治素人彭玲芬共4人參選。今天為投票日，由於適逢農忙期，加上許多人沒有回鄉投票，投票率為44.95％，投票數3790張，有4641人未投票。

富里鄉選委會初步統計，江東成得到1962票、劉文祥1174票、蘇孝信464票、彭玲芬139票，其中江東成與劉文祥僅差788票。江東成競選總部下午聚集許多支持者，看到江如願當選大聲歡呼，更買來鞭炮慶祝，十分開心。

江東成發表勝選感言，他說，感謝鄉親的愛護，這場勝選是所有鄉親的榮耀，也是給予自己的肯定，感覺「在肩膀上的責任更重了」。向鄉親承諾，會盡個人所有的力量與資源，全力帶動富里鄉農業、觀光等相關產業發展，更配合縣府、中央或民意代表等，短時間讓全台灣民眾看到富里鄉的改變。

江說，這次選舉可以說是翻轉、打破以往富里鄉的賄選不良形象，「這是一場清白的選舉」，一定會盡全力集合相關單位的力量，為富里鄉建設努力。

64歲江東成是警界出身，曾任花蓮縣政府民政處長、立委傅崐萁花蓮服務處前執行長，去年3月縣府派代玉里鎮長；今年1月代理富里鄉長，個性盡責認真、身段柔軟，受到地方肯定。