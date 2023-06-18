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宜蘭五結瓜瓜大賽最甜西瓜13.8度 「西瓜王」重達57.5斤

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「好甜啊」，西瓜甜度比賽中，測得最甜的西瓜達13.8度。圖／五結鄉公所提供
「好甜啊」，西瓜甜度比賽中，測得最甜的西瓜達13.8度。圖／五結鄉公所提供

受惠於氣候平順，宜蘭今年栽種的瓜果不但甜度高且盛產，五結鄉公所今天辦瓜瓜節活動並推出各項比賽，甜度比賽最甜西瓜達13.8度，最重「西瓜王」57.5台斤，吸引民眾大排長龍等著品嘗西瓜美味。

今年果瓜結果及成熟期氣候並沒有「暴起暴落」，位於蘭陽溪南北兩岸的壯圍鄉及五結鄉，無論栽種出來的哈密瓜或西瓜，品質、數量都很不錯。壯圍鄉農會理事長林听洲表示，栽種瓜果最擔心大雨過後突然出大太陽，天氣變化起伏過大，容易造成瓜果損傷腐爛，去年瓜類收成非常差就是受到氣候不穩定影響，今年天氣平順，產量回歸正常。

此外，五結鄉西瓜今年盛產豐富，農民租用蘭陽溪河川地栽種的面積廣達55餘公頃，由於河川高灘地砂質土壤、透水性佳，且富含豐富的有機質及塩分，因此所生產的西瓜甜度高且爽味多汁。

五結鄉公所今天在蔬菜集貨場舉辦瓜瓜節暨健行活動，安排西瓜甜度比賽、西瓜王競賽、猜瓜重量趣味賽、西瓜免費品嚐、小農市集嘉年華等，吸引大批民眾參加。

今年的「西瓜王」重量競賽，由吳宋朝以一顆重達57.5台斤的西瓜封王，甜度最高則是黃文喜種出來的西瓜13.8度，猜瓜重量趣味賽以猜對單顆西瓜的重量最接近者取勝，現場氣氛高潮迭起，猜中者開心抱回大西瓜，讓參與活動的民眾有吃又有拿。

五結鄉瓜瓜節暨健行活動吸引大批民眾參加，品嘗西瓜美味。圖／五結鄉公所提供
五結鄉瓜瓜節暨健行活動吸引大批民眾參加，品嘗西瓜美味。圖／五結鄉公所提供
五結鄉猜瓜得瓜比賽，參賽者以手為秤，抱抱西瓜有多重。記者戴永華／攝影
五結鄉猜瓜得瓜比賽，參賽者以手為秤，抱抱西瓜有多重。記者戴永華／攝影
五結鄉公所主任祕書許志銘與第一名57.5台斤的西瓜合影，對比之下，整個人變小了。圖／五結鄉公所提供
五結鄉公所主任祕書許志銘與第一名57.5台斤的西瓜合影，對比之下，整個人變小了。圖／五結鄉公所提供
猜瓜得瓜，猜中最接近西瓜重量的民眾當場開心舉手，可以帶回大西瓜。記者戴永華／攝影
猜瓜得瓜，猜中最接近西瓜重量的民眾當場開心舉手，可以帶回大西瓜。記者戴永華／攝影

西瓜 蘭陽溪 宜蘭 農民

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