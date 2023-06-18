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每人2500元購鞋金 幫助宜蘭家扶喜愛運動的兒少圓夢

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
喜悅國際同濟會出動會員陪伴孩子一起選購運動鞋。圖／宜蘭家扶提供
喜悅國際同濟會出動會員陪伴孩子一起選購運動鞋。圖／宜蘭家扶提供

宜蘭家扶中心扶助1900多名兒童中，有些是具有運動專長的孩子，往往因為沒有一雙合腳的好鞋，影響其運動專長及志向發展。喜悅國際同濟會得知家扶孩子有此需求，主動提供贊助40名兒少、每位2500元購鞋金，讓孩子自己挑選運動鞋，此善行拋磚引玉，亞洲鐵人運動用品進一步加碼送運動襪。

宜蘭家扶中心合作的體育用品店「亞洲鐵人運動用品」今天因為這場愛心活動，幾乎擠滿人潮。孩子們充滿期待問：「志工阿姨，我想要這雙鞋，但不知道有沒有適合我穿的尺寸…」，興奮挑選適合自己運動的鞋子。

「喜悅國際同濟會」得知中心在資源不足情況下，無法照顧到所有弱勢兒童需求，主動表達願意提供贊助，40名兒少、每位2500元的購鞋金讓孩子可以自己挑選運動鞋，就在家扶中心接洽合作店家時，亞洲鐵人運動用品得知此購鞋公益，也響應善行，額外提供每人一雙運動襪。

喜悅同濟會今天出動30名員會陪伴孩子選購，過程中孩子們仔細看著展示櫃鞋款，有的人走過來走過去、猶豫不知道選哪一雙，有的看中了一雙拿起來看一看又放回去，還有一位孩子在試穿後想要買大兩個尺寸的鞋子，「因為鞋子很貴，買大一點可以穿比較久」，讓人聽了更加心疼孩子的體貼。

參與活動的小米說，好高興，這是他第一次自己選買鞋子，因為平常都是撿別人的鞋子穿；籃球校隊的小興說，打籃球要花很多錢買耗材，包含籃球鞋、襪子，之前他也是穿學長淘汰的鞋子，但不一定合腳，太大的鞋要加鞋墊或穿厚一點的襪子，難免影響表現，這次終於可以買到合腳的鞋子了。

宜蘭家扶中心主任陳錫平感謝喜悅國際同濟會的熱心贊助，因此也帶起了亞洲鐵人運動用品的額外贈送，愛心及善行可以不斷傳遞的，期許良善持續發散幫助更多孩子。

喜悅國際同濟會贊助孩子挑選運動鞋，有些孩子想買大尺寸的鞋子，可以穿久一點，聽了讓人心疼。圖／宜蘭家扶提供
喜悅國際同濟會贊助孩子挑選運動鞋，有些孩子想買大尺寸的鞋子，可以穿久一點，聽了讓人心疼。圖／宜蘭家扶提供
悅國際同濟會贊助鞋子，亞洲鐵人運動用品送出運動襪，善行傳遞、愛心不斷。圖／宜蘭家扶提供
悅國際同濟會贊助鞋子，亞洲鐵人運動用品送出運動襪，善行傳遞、愛心不斷。圖／宜蘭家扶提供
喜悅國際同濟會贊助孩子挑選運動鞋，有些孩子想買大尺寸的鞋子，可以穿久一點，聽了讓人心疼。圖／宜蘭家扶提供
喜悅國際同濟會贊助孩子挑選運動鞋，有些孩子想買大尺寸的鞋子，可以穿久一點，聽了讓人心疼。圖／宜蘭家扶提供
宜蘭家扶中心的孩子今天前往亞洲鐵人運動用品，開心挑選適合運動又合腳的鞋子。圖／宜蘭家扶提供
宜蘭家扶中心的孩子今天前往亞洲鐵人運動用品，開心挑選適合運動又合腳的鞋子。圖／宜蘭家扶提供

運動 家扶中心 宜蘭

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