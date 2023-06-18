花蓮原住民豐年節7月登場 縣府提供免費接駁車

花蓮「原住民族聯合豐年節」將在7月21日一連3天登場，花蓮縣政府響應節能減碳、降低交通流量，推出3條免費接駁專車，分別為吉安線、花蓮線與美崙線，同時廣設停靠站，方便民眾往返活動會場，台鐵局也配合活動加開台北往返花蓮列車班次。

今年原住民族聯合豐年節於7月21日至23日在縣立體育場德興大草坪舉行，演出團隊有全國最優質表演團體，更邀請大溪地職業組全國冠軍登台演出，現場還有餘百個原住民族特色攤位。

縣府提供3條免費接駁路線，去程每20分鐘一班車，回程每30分鐘一班車，讓旅客能在住宿地點附近的接駁站搭乘至德興大草坪。

縣府指出，搭火車抵達吉安車站的遊客搭乘「吉安線」，沿路停靠吉安車站、宜昌國中、勝安宮、Mazda花蓮所、7-ELEVEN慈濟門市等站。

若搭乘客運或火車抵達花蓮站的遊客，可考慮搭乘「花蓮線」接駁車，停靠花蓮轉運站第九月台、花蓮火車站旅服中心、摩斯漢堡、北區國稅局花蓮分局、藍天麗池飯店、花蓮文化創意產業園區、和平全國加油站、林森路鵝肉先生、街角精緻民宿、星巴克中央門市等站。

住宿在美崙區的遊客建議搭乘「美崙線」，沿途停靠伊達斯精品酒店、美崙飯店、福容飯店、翰品酒店、煙波大飯店、美崙田徑場、原住民一條街入口處（中山路與北濱街口）、中山路郵局、花蓮國安郵局等站。