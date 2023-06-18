花蓮鳳林山興部落老宿舍改造 變駐村基地

花蓮縣鳳林鎮山興部落是依傍海岸山脈的原住民村落，和許多偏鄉一樣，面臨人口外流的難題，山興國小廢校30多年，當地吉拉卡樣協會爭取經費，一群平均70歲的部落校友，以竹子、茅草等阿美族傳統建材，修繕廢棄教師宿舍，盼作為駐村基地，吸引志工到此打工換宿，帶動部落發展。

吉拉卡樣協會（山興社區發展協會）透過花蓮縣社區規畫師駐地輔導計畫，爭取20萬元改造閒置空間，約10名山興國小畢業的社區長輩投入改造工作，他們上山砍竹子、取茅草，忙了2、3個月，以阿美族傳統方式改造，竹子立面、茅草屋頂和阿美族傳統菱紋相當吸睛，內部擺上數十年前老照片，昨啟用。

68歲協會理事長黃仁忠儘管畢業50多年，他還記得，當年學校人數不少，一班30到50人。修繕過程喚起兒時記憶，想起被老師叫到宿舍寫功課，期許要用功讀書的情景，他說，這次整修，大夥一起為母校努力特別起勁，非常開心。

計畫撰寫人張馨云表示，山興國小約在30年前廢校，教師宿舍也閒置，這次修繕，長輩們投入的熱情超乎預期，看到他們身體力行為部落付出，希望感染年輕人一同關注自己的部落。