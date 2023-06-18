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花蓮鳳林山興部落老宿舍改造 變駐村基地

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣鳳林鎮吉拉卡樣部落耆老以阿美族傳統方式整修山興國小廢棄教師宿舍。記者王燕華／攝影
花蓮縣鳳林鎮吉拉卡樣部落耆老以阿美族傳統方式整修山興國小廢棄教師宿舍。記者王燕華／攝影

花蓮縣鳳林鎮山興部落是依傍海岸山脈的原住民村落，和許多偏鄉一樣，面臨人口外流的難題，山興國小廢校30多年，當地吉拉卡樣協會爭取經費，一群平均70歲的部落校友，以竹子、茅草等阿美族傳統建材，修繕廢棄教師宿舍，盼作為駐村基地，吸引志工到此打工換宿，帶動部落發展。

吉拉卡樣協會（山興社區發展協會）透過花蓮縣社區規畫師駐地輔導計畫，爭取20萬元改造閒置空間，約10名山興國小畢業的社區長輩投入改造工作，他們上山砍竹子、取茅草，忙了2、3個月，以阿美族傳統方式改造，竹子立面、茅草屋頂和阿美族傳統菱紋相當吸睛，內部擺上數十年前老照片，昨啟用。

68歲協會理事長黃仁忠儘管畢業50多年，他還記得，當年學校人數不少，一班30到50人。修繕過程喚起兒時記憶，想起被老師叫到宿舍寫功課，期許要用功讀書的情景，他說，這次整修，大夥一起為母校努力特別起勁，非常開心。

計畫撰寫人張馨云表示，山興國小約在30年前廢校，教師宿舍也閒置，這次修繕，長輩們投入的熱情超乎預期，看到他們身體力行為部落付出，希望感染年輕人一同關注自己的部落。

阿美族 宿舍 廢校

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