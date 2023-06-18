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2300北宜吃到飽 宜蘭擬年底上路

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

交通部「中央促進公共運輸使用方案」推出北中南三大生活圈通勤月票「TPASS」，日前開賣，宜蘭縣府也提出2300元北宜吃到飽、1800元國道客運、750元都內通勤3項方案，交通部公路總局21日將審議，若順利國道客運與都內通勤可7月上路，北宜吃到飽則要到年底。

交通處估算，縣內北宜通勤族約6000到7000人，都內通勤族約2200人，若3項方案都通過，經費按比例分配，縣府1年約需編列7200萬元預算，中央補助3億6000萬元。

縣府交通處表示，交通部原則上補助5到7成，縣內雙北通勤族交通費約6000元左右，都內約2500元。縣府最初規劃2方案：國道客運月票打3折1800元，市區客運打5折1250元，民眾質疑補助比例不同，政策不公，縣府便下修後者票價；此外雙北通勤族反映，許多人搭車到台北後還要轉乘捷運或公車，應辦理相關方案。

縣府研議後，新增吃到飽方案，國道客運、捷運加雙北市區公車的吃到飽月票，2300元；國道客運月票，1800元；都內通勤市區客運月票750元，5月中旬提交至中央，公路總局21日將連同其他非三大都會區縣市的提出方案，一併審查。

交通處指出，已與客運業者、發卡公司、系統商等單位就刷卡機、電子票券等作業談妥，21日的會議若順利通過，國道客運與都內通勤2方案可在7月上路；吃到飽方案由於要和台北捷運與市區公車配合，需要作業時間，預計年底前實施。

國道客運 吃到飽 通勤族

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