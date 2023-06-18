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基隆智慧扣車 3車追回56萬欠款

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
行政執行署宜蘭分署指出，基隆停車格實施智慧扣車追交通罰款，扣3車成功追回56萬。圖／分署提供
行政執行署宜蘭分署指出，基隆停車格實施智慧扣車追交通罰款，扣3車成功追回56萬。圖／分署提供

行政執行署宜蘭分署為加強欠繳交通罰鍰等案件執行以落實交通正義，在基隆首次推出智慧扣車，透過線上整合路邊停車格收費資訊，發現欠繳使用牌照稅、燃料費、交通罰鍰及停車費車輛，近日查扣3輛停在停車格的欠款車輛，追回繳清及辦理分期清償付款56萬元。

執行官鄧順生說，第一輛是6月12日下午2時許，通報系統出現一位俞姓車主國瑞汽車停放仁二路停車格，積欠使用牌照稅14筆、基隆監理站交通罰鍰及燃料費146筆、ETC通行費143件，共計17萬餘元未繳納。宜蘭分署見狀立即赴現場實施查封，車主兒子得知查封消息後，趕忙到場表示車主可以分期方式繳納，才沒有拖吊。

第二輛是16日上午，呂姓車主馬自達的車停放在南榮路上停車格，積欠交通罰鍰及汽燃費共2萬8000餘元。執行人員赴現場實施查封，車主得悉消息後，當日馬上繳清全部欠款。

同日下午發現第三輛戴姓車主的車停在義二路上停車格，該車主尚積欠交通罰鍰29筆、使用牌照稅及罰鍰30筆，合計36萬餘元。執行人員隨即赴現場實施查封，車主的配偶購物返回欲駕車時，發現車輛遭查封，急喊「不要拖」，火速聯繫車主商討清償計畫，以辦理分期方式清償，免於被拖吊。

宜蘭分署分署長吳廣莉表示，如確有經濟困難，亦應聯繫執行分署說明經濟狀況後辦理分期事宜，切勿心存僥倖，如置之不理將移送執行，會採扣薪、扣存，甚至查封愛車、不動產等手段。

車主 宜蘭

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