台南蛋黃區九六新村都更案說明會 市府可取得250戶公社
台南市政府目前已陸續完成二空新村A、B區、精忠二村、東區平實一、二期、自強新村及中興新城等國有地都市更新開發招商程序，九六新村都更案自112年6月12日起公告公開閱覽招商文件，今天舉辦招商說明會，有多家建設及開發公司出席與會，市府透過都更容積獎勵方式，可取得約250戶公營住宅。
都發局長徐中強表示，九六新村都更招商案採「權利變換」方式開發，透過都更容積獎勵方式，市府可取得約250戶公營住宅，以滿足住宅政策目標，此外，本案透過捐贈都更基金取得周邊公共設施用地開闢經費，創造地區發展，提高都市整體價值，達到公部門與投資者等多方共贏效益。
都發局說明，九六新村招商面積約為1.9公頃，位於北區大道新城眷改社區及和緯路以南住宅聚落交界位置，鄰近延平國中及台南鐵路地下化廊帶等開放空間，未來透過提升公共服務效能，串聯周邊公園綠地之綠軸，型塑低碳休閒優質住宅區，並發展鄰里型生活商業及優質的生活居住空間。
都發局和業界今天透過說明會交流招商案的基地條件、評選規定與實施者應辦事項等相關內容，有關招商文件草案的投標資格及各階段開標方式，可到市府都發局網站詳閱。歡迎業界踴躍投標，達到公私合作共創都市發展新機的目標。
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