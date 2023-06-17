台南蛋黃區九六新村都更案說明會 市府可取得250戶公社

台南市政府目前已陸續完成二空新村A、B區、精忠二村、東區平實一、二期、自強新村及中興新城等國有地都市更新開發招商程序，九六新村都更案自112年6月12日起公告公開閱覽招商文件，今天舉辦招商說明會，有多家建設及開發公司出席與會，市府透過都更容積獎勵方式，可取得約250戶公營住宅。

都發局長徐中強表示，九六新村都更招商案採「權利變換」方式開發，透過都更容積獎勵方式，市府可取得約250戶公營住宅，以滿足住宅政策目標，此外，本案透過捐贈都更基金取得周邊公共設施用地開闢經費，創造地區發展，提高都市整體價值，達到公部門與投資者等多方共贏效益。

都發局說明，九六新村招商面積約為1.9公頃，位於北區大道新城眷改社區及和緯路以南住宅聚落交界位置，鄰近延平國中及台南鐵路地下化廊帶等開放空間，未來透過提升公共服務效能，串聯周邊公園綠地之綠軸，型塑低碳休閒優質住宅區，並發展鄰里型生活商業及優質的生活居住空間。